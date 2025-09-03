Deszantosok segítik a mentést Afganisztánban

A hétfőre virradóra történt, hatos erősségű földrengésnek a tálib közigazgatás adatai szerint 1411 halálos áldozata és 3124 sérültje volt Kunar és Nangarhar tartományban, ahol több mint 5400 ház dőlt romba. Kedden újabb, 5,5-ös erősségű földmozgást mértek a régióban. Az újabb rengés sziklaomlásokat okozott és utakat zárt el, tovább nehezítve a térségben folyó mentést, pánikot váltva ki a helyiek körében. A többtucatnyi kommandós, akiket olyan helyszínekre dobtak le, ahol a helikopterek nem tudtak leszállni, a sérültek elszállításában segédkeznek – számolt be róla Ehszanullah Ehszan, a kunari katasztrófaelhárítás vezetője.

Továbbra is lassan halad a mentés Afganisztánban. Fotó: AFP

Hozzátette: a hatóságok tábort állítottak fel az ellátás és a mentés koordinálására, és megszervezték a túlélők, sérültek és elhunytak elszállítását is. A Reuters hírügynökség kedden a helyszínre érkezett tudósítójának beszámolója szerint Mazar Darában minden ház összedőlt vagy megrongálódott, a falubeliek pedig kétségbeesetten kutatnak a romok között az esetleges túlélők után.

Sokan várnak orvosi ellátásra. Fotó: AFP

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala, amely a globális segítségnyújtás szervezésén dolgozik, szükségszállások, élelmiszer-segélyek és higiéniai felszerelések, valamint ivóvíz és alapvető orvosi ellátás biztosítását sürgette. Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi szervezet szintén további humanitárius segítségnyújtást szorgalmazott. Fazal Hadi, a szervezet afganisztáni illetékese hangsúlyozta, hogy a helyi kórházak már a földrengés előtt is túlterheltek voltak, jelenleg pedig sok pácienst a folyosókon látnak el, és az egészségügyi dolgozók kifogynak a készletekből.

Afganisztánban gyakoriak a súlyos földrengések, különösen a Hindukus-hegyvonulat térségében, az indiai és eurázsiai tektonikus lemezek találkozásánál.