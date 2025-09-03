AfganisztánbanföldrengéskórházENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs HivatalaOCHA

Deszantosok segítik a mentést Afganisztánban

Légideszantos egységeket is bevetettek szerdán Afganisztánban a keleti, nehezen megközelíthető, hegyvidéki térséget megrázó hétfői földrengés áldozatainak mentésében – közölték a helyi hatóságok.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 03. 18:41
Fotó: HAROON SABAWOON Forrás: ANADOLU
A hétfőre virradóra történt, hatos erősségű földrengésnek a tálib közigazgatás adatai szerint 1411 halálos áldozata és 3124 sérültje volt Kunar és Nangarhar tartományban, ahol több mint 5400 ház dőlt romba. Kedden újabb, 5,5-ös erősségű földmozgást mértek a régióban. Az újabb rengés sziklaomlásokat okozott és utakat zárt el, tovább nehezítve a térségben folyó mentést, pánikot váltva ki a helyiek körében. A többtucatnyi kommandós, akiket olyan helyszínekre dobtak le, ahol a helikopterek nem tudtak leszállni, a sérültek elszállításában segédkeznek – számolt be róla Ehszanullah Ehszan, a kunari katasztrófaelhárítás vezetője. 

JALALABAD, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 01: Injured Afghans receive treatment at Nangarhar hospital after an earthquake in Jalalabad, Afghanistan on September 01, 2025. At least 800 people were killed after a 6.0 magnitude earthquake struck near the city of Jalalabad, according to officials and local media. Haroon Sabawoon / Anadolu (Photo by Haroon Sabawoon / Anadolu via AFP)
Továbbra is lassan halad a mentés Afganisztánban. Fotó: AFP

Hozzátette: a hatóságok tábort állítottak fel az ellátás és a mentés koordinálására, és megszervezték a túlélők, sérültek és elhunytak elszállítását is. A Reuters hírügynökség kedden a helyszínre érkezett tudósítójának beszámolója szerint Mazar Darában minden ház összedőlt vagy megrongálódott, a falubeliek pedig kétségbeesetten kutatnak a romok között az esetleges túlélők után.

An Afghan burqa-clad woman with an injured leg sits beside children outside a house, in the aftermath of an earthquake at the Dara-i-Nur district of Nangarhar province on September 3, 2025. Hope was quickly fading of finding survivors in the rubble of homes devastated by the weekend's powerful 6.0-magnitude quake in eastern Afghanistan, as emergency services struggled to reach remote villages on September 3. (Photo by AFP)
Sokan várnak orvosi ellátásra. Fotó: AFP

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala, amely a globális segítségnyújtás szervezésén dolgozik, szükségszállások, élelmiszer-segélyek és higiéniai felszerelések, valamint ivóvíz és alapvető orvosi ellátás biztosítását sürgette. Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi szervezet szintén további humanitárius segítségnyújtást szorgalmazott. Fazal Hadi, a szervezet afganisztáni illetékese hangsúlyozta, hogy a helyi kórházak már a földrengés előtt is túlterheltek voltak, jelenleg pedig sok pácienst a folyosókon látnak el, és az egészségügyi dolgozók kifogynak a készletekből.

Afganisztánban gyakoriak a súlyos földrengések, különösen a Hindukus-hegyvonulat térségében, az indiai és eurázsiai tektonikus lemezek találkozásánál.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

