Dömötör Csaba: A Magyar Péter által aláírt módosító indítvány súlyos károkat okozna a magyar gazdáknak

Furcsa helyzet alakult ki az Európai Parlamentben, számolt be közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. Mint írta: „Magyar Péter aláírt egy módosító indítványt, s amikor kiderült, hogy ez káros a gazdáknak, nem tagadta le az aláírását. Kiadtak viszont egy közleményt, amelyben hazugságnak nevezik az állításainkat.”

Forrás: Facebook/Dömötör Csaba
Dömötör Csaba szerint a Magyar Péter által aláírt módosító indítvány célja a közvetlen agrártámogatások kiegyenlítése, ami elsőre jól hangzik, ám két tényező miatt komoly veszteséget okozna a magyar gazdáknak.

Hungarian MEP Peter Magyar attends the debate regarding the presentation of the programme for Hungary's six-month Council Presidency, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on October 9, 2024. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Egyrészt a készülő új hétéves uniós költségvetés több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárkasszát, másrészt Lengyelország és Románia eddig kevesebb közvetlen kifizetést kapott, így az új rendszer őket hozná előnybe, míg a magyar gazdáktól vonnák el a forrásokat.

Így hát, amit Magyar Péter aláírt, a lengyel és romániai gazdáknak jó, a magyar gazdáknak káros. Ami abból is látszik, hogy az aláírók között egyetlen más magyar képviselő sincs, javarészt romániai és lengyel képviselők terjesztették elő, és ők is lobbiztak érte körlevelekben az Európai Parlamentben

fogalmazott a fideszes EP-képviselő, hozzátéve: az előterjesztést főként román és lengyel képviselők támogatták, egyetlen más magyar képviselő sem.

Dömötör Csaba arra is rámutatott, hogy a javaslat Ukrajnának is kedvezne.

Ha a támogatások összegét egy szintre hozzák, az azt is jelenti, hogy Ukrajna is automatikusan megkapja majd ezt a összeget a tagság esetleges elérése után. Tehát nem kell tárgyalniuk róla, és nem lesz átmeneti időszak, amely védi a többi tagország gazdáit. (A magyar csatlakozás után 10 évig mi nem kaptuk meg azt az összeget, amit a nyugat-európai gazdák.) Magyar Péter módosítója tehát azt is jelenti, hogy Ukrajna nagyobb összeghez juthat, mint ami egyébként járt volna nekik.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber, az  Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila / AFP)

A Néppárt leépítené a közös agrárpolitikát

A fideszes EP-képviselő szerint Magyar Péter többször távol maradt a fontos szavazásokról: nem volt jelen a közös agrárpolitika csökkentésének ismertetésén, nem szavazott a 2026-os agrárköltségvetésről, sem a termelők felvásárlókkal szembeni helyzetét javító javaslatról, sem a plenáris állásfoglalás véglegesítésén.

Magyar Péter brüsszeli pártja a közös agrárpolitika leépítésének motorja. A mezőgazdaságért felelős biztos a Weber-féle Európai Néppártból érkezik. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Néppártból érkezik. Ez az egész a ő művük. Nincs annyi csónakban evezgetés és tagadó közlemény, ami ezt el tudná fedni

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

 

