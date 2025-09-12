Dömötör Csaba: A Magyar Péter által aláírt módosító indítvány súlyos károkat okozna a magyar gazdáknak

Dömötör Csaba szerint a Magyar Péter által aláírt módosító indítvány célja a közvetlen agrártámogatások kiegyenlítése, ami elsőre jól hangzik, ám két tényező miatt komoly veszteséget okozna a magyar gazdáknak.

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Egyrészt a készülő új hétéves uniós költségvetés több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárkasszát, másrészt Lengyelország és Románia eddig kevesebb közvetlen kifizetést kapott, így az új rendszer őket hozná előnybe, míg a magyar gazdáktól vonnák el a forrásokat.

Így hát, amit Magyar Péter aláírt, a lengyel és romániai gazdáknak jó, a magyar gazdáknak káros. Ami abból is látszik, hogy az aláírók között egyetlen más magyar képviselő sincs, javarészt romániai és lengyel képviselők terjesztették elő, és ők is lobbiztak érte körlevelekben az Európai Parlamentben

– fogalmazott a fideszes EP-képviselő, hozzátéve: az előterjesztést főként román és lengyel képviselők támogatták, egyetlen más magyar képviselő sem.

Dömötör Csaba arra is rámutatott, hogy a javaslat Ukrajnának is kedvezne.

Ha a támogatások összegét egy szintre hozzák, az azt is jelenti, hogy Ukrajna is automatikusan megkapja majd ezt a összeget a tagság esetleges elérése után. Tehát nem kell tárgyalniuk róla, és nem lesz átmeneti időszak, amely védi a többi tagország gazdáit. (A magyar csatlakozás után 10 évig mi nem kaptuk meg azt az összeget, amit a nyugat-európai gazdák.) Magyar Péter módosítója tehát azt is jelenti, hogy Ukrajna nagyobb összeghez juthat, mint ami egyébként járt volna nekik.