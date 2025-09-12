Elhallgattatná a választókat Magyar Péter

Magyar Péter a nemzeti konzultációt közpénzből folytatott pártpolitikai propagandának nevezte a közteherviselésről szól konzultációt, és bejelentette, hogy feljelenti a miniszterelnököt.

"A Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintük a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval" – erről Magyar Péter beszélt az ATV Híradónak.

A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mint ismert, a kiszivárgott információk szerint korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet.