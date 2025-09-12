konzultációTisza-adóMagyar Péter

Elhallgattatná a választókat Magyar Péter

Minden eszközt igyekszik megragadni a Tisza párt elnöke annak érdekében, hogy a magyarok ne fejezhessék ki véleményüket a Tisza párt nemrég nyilvánosságra került adóemelési tervével kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 12:25
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyar Péter a nemzeti konzultációt közpénzből folytatott pártpolitikai propagandának nevezte a közteherviselésről szól konzultációt, és bejelentette, hogy feljelenti a miniszterelnököt. 

"A Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintük a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval" – erről Magyar Péter beszélt az ATV Híradónak. 

A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét. 

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mint ismert, a kiszivárgott információk szerint korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet. 

Tarr Zoltán máskor arról beszélt, a mondandója a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni. A politikus szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat azt mondta, hogyha győznek, reméli, hogy már nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.

Az Index hozta nyilvánosságra, hogy a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásunk elmondása szerint az áll, hogy a hazánkba amúgy jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza Párt egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta „adóparadicsommá” teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton.

A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt, ami – a lap információi szerint – akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”.

Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok, és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.

A lap egyik forrása elmondta: a már korábban nyilvánosságra került szja-emelés mellett ezekből a bevételekből tudná csak elérni a Tisza Párt, hogy kijöjjön a matek, és a kampány során tett, egyre gyarapodó ígéreteit tartani tudja Magyar Péter.

Vagyis egyértelművé vált, hogy

 a Tisza párt által bevezetni kívánt, népszerűtlen adóemelő intézkedések kapcsán indítandó nemzeti konzultáció megindulását akarja megállítani a Tisza párt elnöke, hogy kizárólag az őt támogató vélemények jelenhessenek meg a nyilvánosságban. 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

