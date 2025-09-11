Dömötör Csaba rávilágított: „Magyar Péter megint aláírt egy indítványt, most éppen a magyar gazdák kárára. Olyan dologról fogok írni, amit megint le fog tagadni. A strasbourgi munkahelyére ugyan ezen a héten sem tévedt ki, de a plenáris ülésre azért aláírt egy módosító indítványt. Kiemelte:
Ennek a módosítónak az a fő célja, hogy a tagállamoknak járó közvetlen agrártámogatások kiegyenlítődjenek. Ez elsősorban Romániának, Lengyelországnak és Bulgáriának érdeke. Az ő egy hektárra jutó támogatásaik ugyanis – korábbi döntéseik miatt – jóval az átlag alatt vannak.
Mivel az uniós agrárkasszát az Európai Bizottság legalább 20 százalékkal akarja csökkenteni, a lengyel és romániai gazdák támogatását csak úgy lehet növelni a kiegyenlítés jegyében, hogy másoktól elvesznek. Például a magyar gazdáktól. Ehhez adta az aláírását Magyar Péter.