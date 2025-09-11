Magyar Péter megint aláírt egy indítványt, most éppen a magyar gazdák kárára

– tette hozzá.

„Sokatmondó és perdöntő körülmény, hogy ezt a módosító indítványt javarészt lengyel, és Romániában megválasztott képviselők írták alá. Ezek az országok egyébként fontos partnereink, de a magyar gazdák termékei lengyel és román gazdák termékeivel versenyeznek. Ha a mieink kevesebb támogatást kapnak, akkor versenyhátrányba kerülnek” – jelentette ki. Aláhúzta:

Érdekes, hogy Magyar Péter a magyar gazdák érdekében semmilyen módosítót nem nyújtott be.

„Semmit nem tesz akkor, amikor néppárti támogatói, jelölői és cimborái 33 ezer milliárddal zsugorítanák az uniós agrárkasszát. Amikor a gazdák tüntettek ez ellen, amikor ezt a szakbizottságban bejelentették, ő épp evezgetett. Amikor szavaztunk erről, akkor sem volt itt. Mások módosítóit azért aláírja.”

Nem tudjuk, hogy épp milyen vizeken evezgetett, amikor ezt a javaslatot aláírta, de jó lenne, ha választ adna arra, hogy mi vitte, és ki kérte arra, hogy ezt megtegye?

– zárta szavait.

Két napja arról írtunk, hogy Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő a strasbourgi plenáris ülésen bírálta az unió politikáját. Rámutatott, hogy Ukrajna támogatása nem történhet a tagállamok gazdasági és biztonsági érdekeinek kárára.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)