Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

TrumpNagy-BritanniaKeir Starmer

Donald Trump megérkezett Chequersbe

Az amerikai elnök kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Nagy-Britanniába. Donald Trump tegnap találkozott III. Károly királlyal, azonban ma már a politikáé a főszerep. Nemrég az elnöki helikopter megérkezett Chequersbe, ahol az amerikai elnök a brit miniszterelnökkel, Sir Keir Starmerrel tárgyal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 13:38
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az amerikai elnök helikoptere nemrég leszállt Chequersben. Donald Trumpot Keir Starmer brit miniszterelnök fogadta, akivel várhatóan a két ország együttműködéseit tekintik majd át – írja a BBC.

Trump megérkezett a tárgyalás helyszínére
Trump megérkezett a tárgyalás helyszínére 
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump egyébként már tegnap megérkezett Nagy-Britanniába, ahol III. Károly király is fogadta. A pompázatos vacsorán készült képek bejárták a sajtót. Az amerikai elnök a fogadáson elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy óriási megtiszteltetés számára, hogy már második alkalommal hívták meg az országba. 

Ma azonban már egyértelműen a politikáé a főszerep.

A brit miniszterelnök és Trump várhatóan áttekinti majd a két ország együttműködéseit és azokat a kérdéseket is, amik jelenleg veszélyezik a viszonyt. az egyik ilyen lehet a független palesztin állam elismerése. Nemrég a brit miniszterelnök ugyanis jelezte, hogy hajlandó meghozni ezt a döntést, azonban az amerikai kormányzat egyértelműen hibának nevezte ezt. 

Trump egyébként a Marine one névre keresztelt elnöki helikopterrel érkezett meg a Starmer-rezidenciára. 

Borítókép: Donald Trump és Keir Starmer (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

