Donald Trump megérkezett Chequersbe

Az amerikai elnök helikoptere nemrég leszállt Chequersben. Donald Trumpot Keir Starmer brit miniszterelnök fogadta, akivel várhatóan a két ország együttműködéseit tekintik majd át – írja a BBC.

Trump megérkezett a tárgyalás helyszínére

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump egyébként már tegnap megérkezett Nagy-Britanniába, ahol III. Károly király is fogadta. A pompázatos vacsorán készült képek bejárták a sajtót. Az amerikai elnök a fogadáson elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy óriási megtiszteltetés számára, hogy már második alkalommal hívták meg az országba.

Ma azonban már egyértelműen a politikáé a főszerep.

A brit miniszterelnök és Trump várhatóan áttekinti majd a két ország együttműködéseit és azokat a kérdéseket is, amik jelenleg veszélyezik a viszonyt. az egyik ilyen lehet a független palesztin állam elismerése. Nemrég a brit miniszterelnök ugyanis jelezte, hogy hajlandó meghozni ezt a döntést, azonban az amerikai kormányzat egyértelműen hibának nevezte ezt.

Trump egyébként a Marine one névre keresztelt elnöki helikopterrel érkezett meg a Starmer-rezidenciára.

