Óriási drogfogásról számolt be a rendőrség

A drograkományra a Rodman kikötői terminálnál bukkantak rá egy konténerben a rendőrség és a kábítószer-ellenes hatóság együttes rajtaütésében. Az 1223 kilogrammnyi kábítószer pontos típusát nem közölték, de a statisztikák szerint az országból legnagyobb mennyiségben kokaint igyekeznek kicsempészni Európa felé.

Tavaly 29,5 tonnányi kábítószert foglaltak le Panama öt legnagyobb kikötőjében (Fotó: Pexels)

A drogot a rendőrségi közlemény szerint kilónként csomagolták zacskókba.

A Vám Világszervezet (WCO) legfrissebb éves jelentése szerint Panama öt legnagyobb kikötőjében tavaly 29,5 tonnányi kábítószert foglaltak le.