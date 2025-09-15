Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

drogküldeményEurópapanama

Óriási drogfogásról számolt be a rendőrség

Több mint egy tonna kábítószert foglaltak le a panamai hatóságok vasárnap egy kikötőben, a szállítmány úti célja belgiumi átrakodással Dánia volt – közölte a helyi rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 15. 7:51
drog kokain AFP
A drograkományra a Rodman kikötői terminálnál bukkantak rá egy konténerben a rendőrség és a kábítószer-ellenes hatóság együttes rajtaütésében. Az 1223 kilogrammnyi kábítószer pontos típusát nem közölték, de a statisztikák szerint az országból legnagyobb mennyiségben kokaint igyekeznek kicsempészni Európa felé.

Tavaly 29,5 tonnányi kábítószert foglaltak le Panama öt legnagyobb kikötőjében (Fotó: Pexels)

A drogot a rendőrségi közlemény szerint kilónként csomagolták zacskókba.

A Vám Világszervezet (WCO) legfrissebb éves jelentése szerint Panama öt legnagyobb kikötőjében tavaly 29,5 tonnányi kábítószert foglaltak le.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

