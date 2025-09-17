A demokrácia végét hozná el az európai csúcsbankár ötlete

Az egyhangúság eltörlése mellett érvel és a minősített többségi szavazás kiterjesztését követeli Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Harald Vilimsky határozottan elutasította az egyhangúság eltörlése mellett érvelő javaslatot. Fotó: AFP

Lagarde szerint az új rendszer nem csorbítaná a demokráciát, hanem éppen ellenkezőleg, lehetővé tenné annak teljes körű gyakorlását.

Inkább ez az egyetlen lehetőség, hogy teljes mértékben gyakorolhassuk

– fogalmazott egy párizsi rendezvényen.

Így hoznak döntéseket az EKB-nál – és ez működik

– bizonygatta Lagarde. Szerinte az erőforrásokat és kapacitásokat össze kell vonni, hogy a stratégiai területeken elérhető legyen a szükséges méret.

Ezt a demokrácia felszámolására irányuló követelést határozottan el kell utasítani

– reagált a felvetésre Harald Vilimsky, az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője, aki szerint az egyhangú döntéshozatal elve biztosítja, hogy minden tagállam egyenlő jogokkal rendelkezzen a döntéshozatalban.

Az egyhangúsági elv enyhítéséről nem lehet szó. Lagarde asszonynak jobb lenne, ha az EKB-ban a saját feladataira koncentrálna – ott valóban van elég tennivalója –, ahelyett, hogy megfosztaná az európai embereket a demokratikus jogaiktól

– vélekedett Vilimsky.

Az Európai Központi Bank elnöke azzal is érvelt, hogy a nemzeti politika nem hozhat létre globálisan versenyképes vállalatokat olyan ágazatokban, ahol a kritikus méret a fő probléma, ami zsákutcát jelent az EU-nak. Lagarde ebben az összefüggésben hivatkozott az Európai Számvevőszék becsléseire, amely szerint nagyon valószínűtlen, hogy Európa elérje azt a célját, hogy 2030-ra a világ félvezetőgyártásának húsz százalékát adja. Az akkumulátorok terén az EU csak a világ kapacitásának tíz százalékát birtokolja, míg a kínai CATL vállalat egyedül negyven százalékot – mondta az EKB elnöke. 2024-re pedig az mesterséges intelligencia területén az amerikai intézmények negyven figyelemreméltó modellt hoztak létre, míg Európa csak hármat.

Az egyhangúsági elv biztosítja, hogy minden tagállam egyenlő jogokkal rendelkezzen a döntéshozatalban. Csak így lehet megakadályozni, hogy az EU baloldali ideológiai programját rákényszerítse az államokra anélkül, hogy azok ellenállhatnának

– figyelmeztetett Vilimsky.