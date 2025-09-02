Egyre bátrabbak a medvék és bocsaik

Tömegével közelednek a medvék az emberekhez. A hírek szerint egy orosz régióban hat esetet is jelentettek, ráadásul a medvék bocsokkal voltak a találkozás idején, ami különösen veszélyes – írja a Life.
Az egyik eset egy oktatási intézmény közelében történt, ahol az igazgató vette észre a vadállatot az intézmény udvarán.
A helyi lakosok pedig egy másik nőstény medvére is felfigyeltek, ráadásul két kölyök társaságában. Az állatok egy farm közelében bóklásztak. Volt azonban bátrabb állat is, amelyet az utca közepén vettek észre a lakosok.
Szerencsére támadás egyik esetben sem történt.
Az állatok minden esetben visszatértek az erdőbe. A jelenlegi helyzettel összefüggésben a rendőrség a vadászati szolgálat szakembereivel együttműködve intézkedéseket hajt végre a lakosság biztonságának garantálása érdekében.
A rendőrök egyúttal arra kérték a polgárokat, hogy ne közelítsék meg ragadozókat, és semmilyen körülmények között ne etessék őket.
Borítókép: Anyamedve és bocsai (Fotó: AFP)