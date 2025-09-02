medvebiztonságOroszország

Egyre bátrabbak a medvék és bocsaik

Egyre több medve jön a városok és falvak közelébe. Az orosz belügyminisztérium adatai szerint az Irkutszki régióban hat, medvékkel kapcsolatos bejelentést is kaptak egy nap alatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 15:34
Fotó: RYOICHIRO KIDA Forrás: Yomiuri
Tömegével közelednek a medvék az emberekhez. A hírek szerint egy orosz régióban hat esetet is jelentettek, ráadásul a medvék bocsokkal voltak a találkozás idején, ami különösen veszélyes – írja a Life

A medvék egyre többször jönnek az ember közelébe
A medvék egyre többször jönnek az ember közelébe. Fotó: Yomiuri/Ryoichiro Kida

Az egyik eset egy oktatási intézmény közelében történt, ahol az igazgató vette észre a vadállatot az intézmény udvarán. 

A helyi lakosok pedig egy másik nőstény medvére is felfigyeltek, ráadásul két kölyök társaságában. Az állatok egy farm közelében bóklásztak. Volt azonban bátrabb állat is, amelyet az utca közepén vettek észre a lakosok. 

Szerencsére támadás egyik esetben sem történt.

Az állatok minden esetben visszatértek az erdőbe. A jelenlegi helyzettel összefüggésben a rendőrség a vadászati ​​szolgálat szakembereivel együttműködve intézkedéseket hajt végre a lakosság biztonságának garantálása érdekében.

A rendőrök egyúttal arra kérték a polgárokat, hogy ne közelítsék meg ragadozókat, és semmilyen körülmények között ne etessék őket. 

Borítókép: Anyamedve és bocsai (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

