Egyre bátrabbak a medvék és bocsaik

Tömegével közelednek a medvék az emberekhez. A hírek szerint egy orosz régióban hat esetet is jelentettek, ráadásul a medvék bocsokkal voltak a találkozás idején, ami különösen veszélyes – írja a Life.

A medvék egyre többször jönnek az ember közelébe. Fotó: Yomiuri/Ryoichiro Kida

Az egyik eset egy oktatási intézmény közelében történt, ahol az igazgató vette észre a vadállatot az intézmény udvarán.

A helyi lakosok pedig egy másik nőstény medvére is felfigyeltek, ráadásul két kölyök társaságában. Az állatok egy farm közelében bóklásztak. Volt azonban bátrabb állat is, amelyet az utca közepén vettek észre a lakosok.

Szerencsére támadás egyik esetben sem történt.

Az állatok minden esetben visszatértek az erdőbe. A jelenlegi helyzettel összefüggésben a rendőrség a vadászati ​​szolgálat szakembereivel együttműködve intézkedéseket hajt végre a lakosság biztonságának garantálása érdekében.

A rendőrök egyúttal arra kérték a polgárokat, hogy ne közelítsék meg ragadozókat, és semmilyen körülmények között ne etessék őket.

Borítókép: Anyamedve és bocsai (Fotó: AFP)