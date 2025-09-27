Digitális közösség épül Európa jövőjéért + videó

„Csatlakozz a Nemzetek Európája Digitális Polgári Körhöz!” – írta közösségi oldalán Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Forrás: Facebook)

Mutatjuk a miniszter videóját:

„Hisszük, hogy Európa csak erős nemzetekre és szuverén államokra épülve lehet sikeres. Az Európai Uniónak a békét, biztonságot és jólétet kell szolgálnia, nem pedig gyökereit vesztett bürokratikus monstrummá válnia.

Magyarország ezeréves európai nemzet, számunkra nincs alternatívája az együttműködésnek, de változásra van szükség.

Mi akarunk a patrióta, jobboldali alternatíva hangjai lenni. Eljött a nemzetek Európájának ideje – tegyük újra naggyá Európát!” – olvasható a digitális polgári kör weboldalán.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Martin Bertrand)