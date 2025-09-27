Bóka JánosbiztonságjólétbékevideóEurópaDigitális Polgári Körcsatlakozás

Digitális közösség épül Európa jövőjéért + videó

Bóka János szerint eljött a nemzetek Európájának ideje: a miniszter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa csak erős nemzetekre és szuverén államokra épülve lehet sikeres, ezért csatlakozásra buzdított a Nemzetek Európája Digitális Polgári Körhöz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 7:15
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
„Csatlakozz a Nemzetek Európája Digitális Polgári Körhöz!” – írta közösségi oldalán Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Forrás: Facebook) 

Mutatjuk a miniszter videóját: 

„Hisszük, hogy Európa csak erős nemzetekre és szuverén államokra épülve lehet sikeres. Az Európai Uniónak a békét, biztonságot és jólétet kell szolgálnia, nem pedig gyökereit vesztett bürokratikus monstrummá válnia. 

Magyarország ezeréves európai nemzet, számunkra nincs alternatívája az együttműködésnek, de változásra van szükség.

Mi akarunk a patrióta, jobboldali alternatíva hangjai lenni. Eljött a nemzetek Európájának ideje – tegyük újra naggyá Európát!” – olvasható a digitális polgári kör weboldalán.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Martin Bertrand)

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

