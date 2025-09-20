Rendkívüli

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

biztonságjólétAz Igazság órájában

Európából erődítményt kell csinálni!

A magyar kormány megfelelő választ adott, de nincs arra garancia, hogy egy másik kabinet is ezt tenné.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 10:01
Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Teljesen egyetértek azzal, hogy Európából egy erődítményt kell csinálni – mondta a migráció kapcsán Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Törcsi Péter az AK operatív igazgatója. Akik pedig illegálisan érkeztek, azokat pedig vissza kell küldeni. Ez nem egy amorális álláspont, hiszen nekünk európaiként a saját családjainkkal kell elsősorban foglalkozni. Vérezhet a szívünk sok mindenkiért, de az nem megoldás, hogy magunkra húzzuk ezt a problémát, és a relatív biztonságunkat, jólétünket és a gyerekeink jövőjét veszélyeztetjük – hangsúlyozta Törcsi Péter.

Arra kell készülni, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet, a gazdasági helyzet, háborúk, folyamatos létbizonytalanság miatt egyre több ember próbál egy biztonságos területet választani magának, és Európa – egyelőre – ilyen – figyelmeztetett Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Fel kell készülni, hogy megvédjük a határainkat és megfelelő választ adjunk. A magyar kormány eddig megfelelő választ tudott adni, nincs arra garancia, hogy egy másik stratégia az mihez fog vezetni – hangsúlyozta az igazgató.

Az Alapjogokért Központ a röszkei csata 10. évfordulóján indította el a migráció veszélyeire felhívó kampányát, amelyet rosszvalasztas.hu oldalon is meg lehet nézni. A 10 évvel ezelőtti ostrommal kapcsolatban Törcsi Péter megjegyezte: nem az látszott a frissen elkészült határkerítésen áttörni akarókon, hogy ők szeretnének ide eljönni, beilleszkedni, átvenni a kulturális normákat, dolgozni, boldogulni és a többségi társadalomba úgy beilleszkedni, hogy ne is tűnjön fel, hogy más kultúrából jöttek.

Az arab tavasz azt eredményezte, hogy azok az országok (több esetben diktatórikus rendszerek), amelyeknek Európa a biztonságát kiszervezte, összeomlottak – emlékeztetett Bendarzsevszkij Anton. Ezt a folyamatot nem biztos, hogy Európa támogatta, de az biztos, hogy tevékenyen nem ment vele szembe, nem tett semmit, hogy stabilizálja ezeket az országokat, amelyek együttműködő partnerek voltak európai szempontból a migráció visszaszorításában. Az összeomlás után viszont a migráció tranzithubjaivá,

elosztóközpontjaivá váltak – jegyezte meg az az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.