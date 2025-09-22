Gál Kinga Európa legfontosabb képviselői között

A Politico szerint a magyar politikus a Patrióták Európáért frakció igazi motorja Brüsszelben. Gál Kinga a cikk szerint azon kevesek egyike, aki valóban alakítani tudja az EP napirendjét.

Gál Kinga a figyelem középpontjában

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Míg a frakcióelnök, Jordan Bardella főként a francia belpolitikára összpontosít és a reflektorfényt élvezi, addig a napi operatív irányítást a magyar képviselő végzi a beszámoló szerint.

Gál Kinga képviseli a Patrióták Európáért csoportot az EP-elnökök konferenciáján, ahol ténylegesen ő számít a harmadik legnagyobb frakció „kapitányának”.

A lap szerint a Patrióták ma már valóban tényleges erőnek számítanak az Európai Unióban. A Politico szerint ha a Patrióták Európáért igazi formáló erővé akarnak válni, akkor Gál Kingán múlik, hogy ezt a határt átlépjék.

Borítókép: Gál Kinga (Fotó: AFP)