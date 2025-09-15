Madridban gyűltek össze a Patrióták, ebbe beleremeg Brüsszel

A Vox jobboldali spanyol párt hétvégi rendezvényén összegyűltek a nemzeti érzületű politikusok, hogy hadat üzenjenek a brüsszeli vezetésnek. Az eseményen a Patrióták nagy számban képviseltették magukat. Orbán Viktor miniszterelnök is videóüzenetet küldött, Gál Kinga, az Európai Parlament képviselője pedig panelbeszélgetésen vett részt.

Gál Kinga szerint a Patrióták tovább folytatják a küzdelmet

(Forrás: Facebook/ Gál Kinga)

A panelbeszélgetés során Gál Kinga hangsúlyozta: tíz évvel ezelőtt, amikor a nagy migrációs válság zajlott, Magyarország egy más politikát választott, mint az Európai Unió nagy része Angela Merkel akkori német kancellár vezetésével.

A képviselő visszaemlékezett rá, hogy 2015-ben hogyan lepték el Budapestet és a Keleti pályaudvar környékét a javarészt fiatal férfiakból álló bevándorlók, akik agresszívan viselkedtek. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy ezek az emberek nem menedékkérők, hanem migránsok akik szervezetten érkeznek. Gál Kinga szerint ekkor döntött úgy a magyar társadalom, hogy a saját kezébe kívánja venni a döntést, hogy kikkel is éljen együtt.

A magyar kormány ezért döntött úgy, hogy kerítést épít és nem enged a migrációs nyomásnak és Brüsszel utasításának.

– fogalmazott Gál Kinga, aki ennek kapcsán kiemelte: a tíz évvel ezelőtt meghozott döntésnek meg is lett az eredménye. „Nincs tömeges bevándorlás Magyarországon, ennek pedig az eredményei is látszanak, hiszen este is sétálhatunk Budapest utcáin, nem kell a gyermekekért aggódnia a szülőknek, és a zsidók is biztonságban vannak hazánkban.”

Gál Kinga szerint Brüsszel ezután támadásba lépett és megbüntette hazánkat amiért Magyarország a szuverenitást helyezte előtérbe. Hazánkat bíróság elé rángatták, elítéltek minket, amiért minden nap egymillió eurót kell fizetnünk, csak azért, mert nem vagyunk hajlandó engedni a nyomásnak.

Magyarországon azonban mind egyetértünk abban, hogy ez az egyetlen egy módja, hogy megőrizzük hazánkat, nemzetünket és Európát is.

– emelte ki a képviselő.

Gál Kinga szerint a nyugati országok már elérték azt a határt, ahonnan nagyon nehéz visszafordulni, hiszen a társadalmi átalakulás a migráció nyomán már látható ezekben az országokban, a Patrióták azonban folytatni fogják a harcot.