Madridban gyűltek össze a Patrióták, ebbe beleremeg Brüsszel

A hétvégén Madridban találkoztak a jobboldali politikusok. A Vox spanyol párt által szervezett találkozón a Patrióták is képviseltették magukat: Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetet küldött, Gál Kinga pedig panelbeszélgetésen vett részt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 12:21
Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke és Gál Kinga Európai Parlamenti képviselő (Fotó: Facebook/Gál Kinga)
Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke és Gál Kinga Európai Parlamenti képviselő (Fotó: Facebook/Gál Kinga)
A Vox jobboldali spanyol párt hétvégi rendezvényén összegyűltek a nemzeti érzületű politikusok, hogy hadat üzenjenek a brüsszeli vezetésnek. Az eseményen a Patrióták nagy számban képviseltették magukat. Orbán Viktor miniszterelnök is videóüzenetet küldött, Gál Kinga, az Európai Parlament képviselője pedig panelbeszélgetésen vett részt

Gál Kinga szerint a Patrióták tovább folytatják a küzdelmet 
Gál Kinga szerint a Patrióták tovább folytatják a küzdelmet 
(Forrás: Facebook/ Gál Kinga)

A panelbeszélgetés során Gál Kinga hangsúlyozta: tíz évvel ezelőtt, amikor a nagy migrációs válság zajlott, Magyarország egy más politikát választott, mint az Európai Unió nagy része Angela Merkel akkori német kancellár vezetésével. 

A képviselő visszaemlékezett rá, hogy 2015-ben hogyan lepték el Budapestet és a Keleti pályaudvar környékét a javarészt fiatal férfiakból álló bevándorlók, akik agresszívan viselkedtek. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy ezek az emberek nem menedékkérők, hanem migránsok akik szervezetten érkeznek. Gál Kinga szerint ekkor döntött úgy a magyar társadalom, hogy a saját kezébe kívánja venni a döntést, hogy kikkel is éljen együtt. 

A magyar kormány ezért döntött úgy, hogy kerítést épít és nem enged a migrációs nyomásnak és Brüsszel utasításának.

– fogalmazott Gál Kinga, aki ennek kapcsán kiemelte: a tíz évvel ezelőtt meghozott döntésnek meg is lett az eredménye. „Nincs tömeges bevándorlás Magyarországon, ennek pedig az eredményei is látszanak, hiszen este is sétálhatunk Budapest utcáin, nem kell a gyermekekért aggódnia a szülőknek, és a zsidók is biztonságban vannak hazánkban.” 

Gál Kinga szerint Brüsszel ezután támadásba lépett és megbüntette hazánkat amiért Magyarország a szuverenitást helyezte előtérbe. Hazánkat bíróság elé rángatták, elítéltek minket, amiért minden nap egymillió eurót kell fizetnünk, csak azért, mert nem vagyunk hajlandó engedni a nyomásnak. 

Magyarországon azonban mind egyetértünk abban, hogy ez az egyetlen egy módja, hogy megőrizzük hazánkat, nemzetünket és Európát is.

– emelte ki a képviselő. 

Gál Kinga szerint a nyugati országok már elérték azt a határt, ahonnan nagyon nehéz visszafordulni, hiszen a társadalmi átalakulás a migráció nyomán már látható ezekben az országokban, a Patrióták azonban folytatni fogják a harcot. 

A képviselő szerint múlt héten Strasbourgban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke olyan kijelentéseket tett, amelyeket nem szabadott volna az európai vezetőknek feszegetni. Ezek a kérdések ugyanis alapjaiban kérdőjelezik meg az Európai Unió alapjait, amely egyébként a nemzeti szuverenitásra épült – emelte ki a képviselő. 

Von der Leyen lényegében azt mondta, hogy az egyetértés már nem számít, ha kel, akkor ignorálni lehet egyes tagországok véleményét. 

– emelte ki Gál Kinga. 

A képviselő szerint egyébként az Európai Népárt vezetője, Manfred Weber maga mondta: a nemzeti szuverenitás szerinte egy Patyomkin-fogalom, ami a valóságban nem jelent semmit és felül is kell írni azt. 

Gál Kinga szerint az ilyen és ehhez hasonló kijelentések is azt mutatják, hogy Brüsszel elindult a központosítás felé, ami egyértelműen aláássa a nemzeti szuverenitást és hosszú távon az Európai Unió széteséséhez vezethet, ez pedig nagyon is veszélyes. 

Ez a bizottság nem a probléma megoldása, hanem maga a probléma 

– nyomatékosította a képviselő. 

Gál Kinga egyúttal emlékeztetett: az Európai Bizottság és a brüsszeli elit háborúhoz fűződő viszonyát jól megmutatja, hogy lassan a kontinens a konfliktus részévé válik, miközben az Európai Unió maga épp azért jött létre, hogy őrizze a békét. 

A brüsszeli vezetés egyébként nem hajlandó tanulni a hibáiból, ezt megmutatta a migrációs válság és a háborúhoz fűződő viszony is a politikus szerint, hiszen az európai vezetés nem hogy nem tanult ezekből a hibákból, hanem még jobban erőlteti rá saját elképzelését a tagállamokra.

 A háború kérdése kapcsán Gál Kinga hangsúlyozta, Magyarország a béke pártján állt eddig és ezután is ott fog állni. A képviselő szerint ennek részben az az oka, hogy ez a háború a szomszédunkban zajlik, amelyben a határon túli magyar lakosság is szenved, akiket sokszor megfelelő felkészítés nélkül soroznak be és küldenek a frontra. 

Épp ezért kell ennek a konfliktusnak véget érnie, a megoldás pedig nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál lehetséges. 

– emelte ki a képviselő, aki egyúttal megjegyezte, természetesen ezért is bünteti a brüsszeli vezetés hazánkat. Gál Kinga szerint azonban ez nem számít, hiszen a Patrióták továbbra is azon az állásponton lesznek, hogy nem ideológiai politizálásra van szükség, hanem az európai emberek érdekeinek a képviseletére. Ez az érdek pedig egyértelműen a háború lezárása. 

Gál Kinga szerint egyébként ezt megmutatta az európai parlamenti választás is, hiszen az emberek nagy számban szavaztak a változásra. Ez hívta életre a Patriótákat, akik a harmadik legnagyobb pártként küzdenek továbbra is azért, hogy segítsék elérni a teljes változást Brüsszelben.

Orbán Viktor is üzent a rendezvényen 

A Vista Alegre sportcsarnokban tartott eseményen mintegy 8500 szimpatizáns vett részt. Itt vetítették le Orbán Viktor üzenetét, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy

a brüsszeli birodalmi központban már remegnek a lábak, mert mi, patrióták egyre többen vagyunk, egyre szervezettebbek vagyunk és egyre erősebbek vagyunk.


Orbán hozzátette, hogy az eddig elért sikerek ellenére a munka nagy része még hátravan.

Ne legyenek kétségeink, a brüsszeli globalisták egyre hangosabban, egyre durvább eszközöket bevetve meg akarják mondani, hogyan éljünk, hogyan neveljük a gyerekeinket, kiket engedjünk be az országainkba. Attól sem riadnak vissza, hogy háborúba küldjék fiainkat és eladósítsák nemzeteinket.


A miniszterelnök szerint meg kell akadályozni a brüsszeli ámokfutást, ezért ma a nemzetközi összefogás a legfontosabb. 

Borítókép: Santiago Abascal, a spanyol Vox és a Patrióta európai pártcsalád elnöke és Gál Kinga európai parlamenti képviselő (Forrás: Facebook/Gál Kinga) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

