Gál KingaKirkPatriótákbaloldalEurópai Parlamentkettős mérce

Gál Kinga: Szégyelljék magukat!

A brüsszeli baloldal ismét megmutatta valódi arcát: az Európai Parlament baloldali frakciói megakadályozták azt a Patrióta kezdeményezést, hogy a képviselők egy perc néma csenddel tisztelegjenek a meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk emléke előtt. Gál Kinga úgy fogalmazott: ez szégyen.

Szabó István
Forrás: X2025. 09. 11. 15:32
Illusztráció Fotó: Martin Bertrand Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlament baloldali képviselői nem voltak hajlandók egyperces néma csenddel adózni a meggyilkolt Charlie Kirk emléke előtt.

Gál Kinga
Világszerte sokan gyászolják Charlie Kirket, akit halálos lövés ért egy rendezvényen Utah államban, az Egyesült Államokban, 2025. szeptember 10-én (Fotó: Anadolu/AFP/Tayfun Coskun) 

Gál Kinga a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán számolt be a történtekről.

Gál Kinga: megdöbbentő kettős mérce

Szerettünk volna ma az Európai Parlament plenáris ülésén egy perc csenddel emlékezni Charlie Kirkre. Azonban az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt megakadályozták

– írta Gál Kinga, hozzátéve: mindezt nyilvánvaló ideológiai okokból tették.

A politikus szerint ez a magatartás nemcsak méltatlan, hanem a képmutatás csúcsa is:

Ez a képmutatás netovábbja! Szégyelljék magukat!

– fogalmazott bejegyzésében.

Baloldali kettős mérce

Charlie Kirk, a 31 éves amerikai konzervatív aktivista a Trump-kormányzat egyik leghangosabb támogatója volt, és következetesen ellenezte az Egyesült Államok katonai támogatását Ukrajnának. Az ellene elkövetett merénylet sokkolta a nemzetközi közvéleményt, Donald Trump amerikai elnök külön beszédben ítélte el a politikai indíttatású erőszakot.

A brüsszeli baloldal azonban még ebben a helyzetben sem volt hajlandó tiszteletet mutatni, pusztán azért, mert Charlie Kirk jobboldali értékeket képviselt.

Az ügy újabb példája annak, hogyan alkalmaz a baloldal kettős mércét: miközben saját szövetségeseik esetében azonnal elvárják a szolidaritást, addig a konzervatív politikai áldozatok emléke előtt nem hajlandók fejet hajtani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu