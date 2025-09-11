Gál Kinga: Szégyelljék magukat!

Baloldali kettős mérce

Charlie Kirk, a 31 éves amerikai konzervatív aktivista a Trump-kormányzat egyik leghangosabb támogatója volt, és következetesen ellenezte az Egyesült Államok katonai támogatását Ukrajnának. Az ellene elkövetett merénylet sokkolta a nemzetközi közvéleményt, Donald Trump amerikai elnök külön beszédben ítélte el a politikai indíttatású erőszakot.

A brüsszeli baloldal azonban még ebben a helyzetben sem volt hajlandó tiszteletet mutatni, pusztán azért, mert Charlie Kirk jobboldali értékeket képviselt.

Az ügy újabb példája annak, hogyan alkalmaz a baloldal kettős mércét: miközben saját szövetségeseik esetében azonnal elvárják a szolidaritást, addig a konzervatív politikai áldozatok emléke előtt nem hajlandók fejet hajtani.