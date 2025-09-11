Gál Kinga: Szégyelljék magukat!

Az Európai Parlament baloldali képviselői nem voltak hajlandók egyperces néma csenddel adózni a meggyilkolt Charlie Kirk emléke előtt.
Gál Kinga a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán számolt be a történtekről.
Szerettünk volna ma az Európai Parlament plenáris ülésén egy perc csenddel emlékezni Charlie Kirkre. Azonban az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt megakadályozták
– írta Gál Kinga, hozzátéve: mindezt nyilvánvaló ideológiai okokból tették.
A politikus szerint ez a magatartás nemcsak méltatlan, hanem a képmutatás csúcsa is:
Ez a képmutatás netovábbja! Szégyelljék magukat!
– fogalmazott bejegyzésében.
Charlie Kirk, a 31 éves amerikai konzervatív aktivista a Trump-kormányzat egyik leghangosabb támogatója volt, és következetesen ellenezte az Egyesült Államok katonai támogatását Ukrajnának. Az ellene elkövetett merénylet sokkolta a nemzetközi közvéleményt, Donald Trump amerikai elnök külön beszédben ítélte el a politikai indíttatású erőszakot.
A brüsszeli baloldal azonban még ebben a helyzetben sem volt hajlandó tiszteletet mutatni, pusztán azért, mert Charlie Kirk jobboldali értékeket képviselt.
Az ügy újabb példája annak, hogyan alkalmaz a baloldal kettős mércét: miközben saját szövetségeseik esetében azonnal elvárják a szolidaritást, addig a konzervatív politikai áldozatok emléke előtt nem hajlandók fejet hajtani.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)
