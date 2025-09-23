migrációembercsempészetBosznia-Hercegovina

Hatalmas üzlet az embercsempészet a Balkánon

Felszámoltak egy bűnszervezetet, amely embercsempészettel foglalkozott. A szervezet migránsokat juttatott az Európai unióba nagy számban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 0:02
Fotó: DAMIR SENCAR Forrás: AFP
Egy Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia bűnüldöző és igazságügyi intézményeinek részvételével végrehajtott nemzetközi művelet eredményeként felszámoltak egy bűnözői hálózatot, amely a nyugat-balkáni útvonalon keresztül az Európai Unióba csempészte a migránsokat. Az akciót az Europol kifejezetten az ilyen bűncselekmények elleni küzdelemre létrehozott operatív munkacsoportja (OTF) vezette – írja az Antimigrant

Bűnszervezet csempészte a migránsokat
Bűnszervezet csempészte a migránsokat (Fotó: AFP/Elvis Barukcic)

A csoport vezetőjét a minap tartóztatták le Horvátországban, három másik személlyel együtt, akiket illegális határátlépések szervezésével gyanúsítanak. A hálózatot eddig több mint száz embercsempészési üggyel hozták összefüggésbe, amelyekben több mint hatszáz migráns érkezett az EU-ba, illegálisan.

A bűnszervezet gondosan megszervezett volt, titkosított kommunikációs platformokat használtak a leleplezés elkerülése érdekében. A szervezők főként Horvátországból származtak, míg a sofőröket Csehországból, Szlovákiából és Közép- és Kelet-Európa más országaiból toborozták.

A migránsok többnyire Isztambulból Szarajevóba repültek, majd felvették a kapcsolatot a hálózat tagjaival, akik a határig szállították őket. Miután illegálisan átlépték Horvátország határát, ideiglenes helyszíneken helyezték el őket, leggyakrabban Split környékén, ahonnan a sofőrök bérelt járművekkel szervezték meg a továbbszállításukat.

Borítókép: Migránsok egy táborban (Fotó: AFP)

