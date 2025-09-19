Lengyel sajtóértesülések szerint mozdonyvezetők segítettek hadköteles ukrán férfiaknak átjutni a határon, és bejutni az Európai Unió területére. A lengyel határőrség közlése szerint a masiniszták a férfiakat a mozdonyban bújtatták el, amely Przemysl irányába közlekedett. Az ukrán embercsempészek a szöktetést személyenként tízezer dollárért vállalták – számolt be róla az Origo.
Így buktatták le az ukrán embercsempészeket
A lengyel hatóságok lefüleltek egy ukrán mozdonyvezetők által fenntartott csempészútvonalat, amelyen keresztül fiatal férfiakat csempésztek be az unióba. A rajtaütés során két mozdonyvezetőt letartóztattak, akiket illegális határátlépés megszervezésével vádolnak. Az ukrán embercsempészek fejenként tízezer dollárért nyújtották a szolgáltatást.
Kattant a bilincs az ukrán embercsempészek csuklóján
A hatóságok letartóztattak két mozdonyvezetőt, akiket többek között az illegális határátlépések megszervezésével gyanúsítanak, és akár nyolc év börtönbüntetés is kiszabható rájuk. Az akció során két ukrán állampolgárt is elfogtak, akik ezen az útvonalon jutottak át az Európai Unió területére. A férfiak beismerték a terhükre rótt cselekményeket, és elmondták, hogy a katonai besorozástól való félelem miatt döntöttek így.
Az ügy még folyamatban van, további letartóztatások sem kizártak
– mondta Marta Petkowska, az ügyészség szóvivője. Korábban írtunk róla, hogy az orosz–ukrán háborúban az ukránok szerint szó sincs a békéről.
Borítókép: Lengyel rendőrök és határőrök csaptak le az embercsempészekre – illusztráció (Fotó: AFP)
