Így buktatták le az ukrán embercsempészeket

Kattant a bilincs az ukrán embercsempészek csuklóján

A hatóságok letartóztattak két mozdonyvezetőt, akiket többek között az illegális határátlépések megszervezésével gyanúsítanak, és akár nyolc év börtönbüntetés is kiszabható rájuk. Az akció során két ukrán állampolgárt is elfogtak, akik ezen az útvonalon jutottak át az Európai Unió területére. A férfiak beismerték a terhükre rótt cselekményeket, és elmondták, hogy a katonai besorozástól való félelem miatt döntöttek így.