Európai UnióUkrajnaLengyelországmasinisztaembercsempész hálózatcsempészútvonal

Így buktatták le az ukrán embercsempészeket

A lengyel hatóságok lefüleltek egy ukrán mozdonyvezetők által fenntartott csempészútvonalat, amelyen keresztül fiatal férfiakat csempésztek be az unióba. A rajtaütés során két mozdonyvezetőt letartóztattak, akiket illegális határátlépés megszervezésével vádolnak. Az ukrán embercsempészek fejenként tízezer dollárért nyújtották a szolgáltatást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 17:05
Lengyel rendőrök és határőrök csaptak le az embercsempészekre – illusztráció Fotó: BORIS ROESSLER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyel sajtóértesülések szerint mozdonyvezetők segítettek hadköteles ukrán férfiaknak átjutni a határon, és bejutni az Európai Unió területére. A lengyel határőrség közlése szerint a masiniszták a férfiakat a mozdonyban bújtatták el, amely Przemysl irányába közlekedett. Az ukrán embercsempészek a szöktetést személyenként tízezer dollárért vállalták – számolt be róla az Origo.

Ukrán embercsempész hálózatot buktattak le a lengyelek
Ukrán embercsempész-hálózatot buktattak le a lengyelek
(Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

Kattant a bilincs az ukrán embercsempészek csuklóján

A hatóságok letartóztattak két mozdonyvezetőt, akiket többek között az illegális határátlépések megszervezésével gyanúsítanak, és akár nyolc év börtönbüntetés is kiszabható rájuk. Az akció során két ukrán állampolgárt is elfogtak, akik ezen az útvonalon jutottak át az Európai Unió területére. A férfiak beismerték a terhükre rótt cselekményeket, és elmondták, hogy a katonai besorozástól való félelem miatt döntöttek így.

Az ügy még folyamatban van, további letartóztatások sem kizártak

 – mondta Marta Petkowska, az ügyészség szóvivője. Korábban írtunk róla, hogy az orosz–ukrán háborúban az ukránok szerint szó sincs a békéről.

Borítókép: Lengyel rendőrök és határőrök csaptak le az embercsempészekre – illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin miatt figyelmeztet a kémfőnök

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu