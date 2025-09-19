Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára szerint Ukrajna és Oroszország jelenleg nem tárgyal az orosz–ukrán háború lezárásáról. Hozzátette, hogy Oroszország fokozni fogja a támadásokat, és az év végére naponta ezer csapást mérhet Ukrajnára. Umerov elmondta továbbá, hogy a háttérben zajlanak humanitárius megbeszélések, főként a hadifoglyok cseréjét érintően – írja az unian.ua.
Orosz–ukrán háború: az ukránok szerint szó sincs a békéről
Ukrajna és Oroszország jelenleg nem tárgyal a konfliktus lezárásáról, de humanitárius kérdésekben – például hadifoglyok cseréjében – továbbra is folynak egyeztetések – jelentette ki Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. Az orosz–ukrán háború továbbra is veszélyt jelent a civil lakosságra, miközben a diplomáciai próbálkozások eddig nem hoztak kézzelfogható eredményt.
Hol tart az orosz–ukrán háború lezárása?
Jelenleg a humanitárius részre koncentrálunk – hadifoglyokat szabadítunk ki
– mondta Umerov az interjúban. Korábban az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba utaztak, ahol egyeztettek a két- és háromoldalú csúcstalálkozók megszervezésének módjáról. Írtunk róla, hogy Moszkva is megszólalt az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozóról.
Most azon vagyunk, hogy ezek a találkozók megvalósuljanak
– mondta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Hozzátette, hogy az oroszok jelenleg kombinált támadásokat indítanak, cirkálórakétákat, ballisztikus rakétákat és kamikaze drónokat használva, ami szerinte azt jelzi, hogy Oroszországnak nincs komoly szándéka a háború befejezésére.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Rusztem Umerov (Fotó: AFP)
