Orosz–ukrán háború: az ukránok szerint szó sincs a békéről

Hol tart az orosz–ukrán háború lezárása?

Jelenleg a humanitárius részre koncentrálunk – hadifoglyokat szabadítunk ki

– mondta Umerov az interjúban. Korábban az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba utaztak, ahol egyeztettek a két- és háromoldalú csúcstalálkozók megszervezésének módjáról. Írtunk róla, hogy Moszkva is megszólalt az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozóról.

Most azon vagyunk, hogy ezek a találkozók megvalósuljanak

– mondta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Hozzátette, hogy az oroszok jelenleg kombinált támadásokat indítanak, cirkálórakétákat, ballisztikus rakétákat és kamikaze drónokat használva, ami szerinte azt jelzi, hogy Oroszországnak nincs komoly szándéka a háború befejezésére.