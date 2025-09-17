A háború sújtotta Ukrajnában a határon elkapták a Sahtar és a kijevi Dinamo focicsapatok korábbi kapusát, Artur Rudkót. Rudko illegálisan próbálta elhagyni Ukrajnát a jelenleg zajló kényszersorozás közepette. Nem járt sikerrel, elfogták és katonai kiképzésre küldték – írja a Sportske Novosti.

A kényszersorozás elől menekült a profi ukrán focista – sikertelenül

A kényszersorozás elől nincs menekvés

Az eset a Dnyeszter menti régióban történt, az ukrán–moldáv határ közelében. Az odesszai rendőrök megállítottak egy járművet, amelyben négy felnőtt és egy négyéves gyerek utazott. A gyereket azért vitték magukkal, hogy eltereljék a hatóság figyelmét, és akadálytalanul átkelhessenek a határon.

– áll a jelentésben. Az illegális határátlépést a Telegram (orosz) közösségi hálózatán keresztül szervezték, és miután elfogták őket, nyolcezer dollárnak megfelelő büntetést szabtak ki rájuk. Rudko háromszoros kupagyőztes és kétszeres ukrán bajnok. Jelenleg klub nélküli, de nem jelentette be a futballkarrierje végét.