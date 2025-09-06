Új korszak jöhet a házhoz szállításban

Rendkívüli

Svájcban különleges kísérlet indult, amely a mindennapi logisztikát formálhatja át. A házhoz szállítás robotok bevonásával zajlik a tesztidőszakban, amelynek célja az automatizálás előnyeinek feltárása. A projektben a Swiss Post, a Migros Online és a RIVR vesz részt.

Wiedermann Béla
2025. 09. 06. 21:16
Új korszak kezdődhet a házhozszállítás terén Svájcban Forrás: X
A házhoz szállítás jövőjét vizsgálják Svájcban, ahol Regensdorfban a Swiss Post és a Migros Online közösen indított tesztüzemet a RIVR technológiai vállalattal. A kísérlet során a svájci posta egyes csomagjai és a Migros Online élelmiszer-rendelései autonóm kiszállító robotokkal érkeznek a lakosokhoz.

Svájcban indult kísérlet a házhoz szállítás robotokkal történő megoldására. A projektben a Swiss Post, a Migros Online és a RIVR vesz részt. Fotó: X

A Swiss Post mindkét szolgáltatás logisztikai partnereként működik közre, míg a Migros Online esetében a meglévő kiszállítási rendszerhez illesztették a próbát. A kezdeményezés célja, hogy kiderüljön, miként növelheti az automatizálás a hatékonyságot, hogyan csökkentheti a kézbesítők fizikai terhelését, és miként teheti kényelmesebbé a vásárlók mindennapjait – mindezt anélkül, hogy a bevált logisztikai folyamatokat megzavarná. A biztonság érdekében a folyamatot folyamatosan emberi felügyelet kíséri. 

Ez a kezdeményezés lehetőséget ad számunkra, hogy megértsük, miként támogathatják az autonóm kézbesítési rendszerek az embereinket és a folyamatainkat

– mondta Pascal Stalder, a Swiss Post projektvezetője. 

Különösen érdekel bennünket, hogy miként csökkenthetők a gyaloglási távolságok és a nehéz csomagok emelése – miközben továbbra is azt a szolgáltatási minőséget nyújtjuk, amit ügyfeleink elvárnak.

Házhoz szállítás új alapokon

A Migros Online részéről Martin Kohler, a kiszállításért felelős termékmenedzser szintén a kényelem növelését hangsúlyozta: 

A Migros Online-nál mindig azt keressük, hogyan tehetjük kényelmesebbé és jobbá szolgáltatásainkat a vásárlóink számára. A Swiss Posttal és a RIVR-rel együttműködve lehetőségünk nyílik arra, hogy felfedezzük, miként támogathatják a jövőbe mutató technológiák a megbízható és fenntartható élelmiszer-házhozszállítást – olyan módon, amely zökkenőmentesen illeszkedik a mindennapi életbe.

A kísérlet középpontjában a RIVR autonóm kiszállítási platformja áll, amely a fizikai mesterséges intelligencia elvén alapul. A rendszer kifejezetten arra készült, hogy valós környezetben működjön, és képes bonyolult lakónegyedekben navigálni, közvetlenül a lakók ajtaja elé szállítva a csomagokat – mindezt minimális környezeti terheléssel.

A Swiss Posttal és a Migros Online-nal való együttműködésünk azt mutatja, mi lehetséges, ha az innováció a gyakorlati működéshez igazodik

– emelte ki Marko Bjelonic, a RIVR vezérigazgatója és társalapítója. 

Ez nem az emberi kézbesítés helyettesítéséről szól, hanem arról, hogy erősítsük a rendszert egészként.

Regensdorf önkormányzata is támogatja a projektet, kiemelve, hogy a robotika és az intelligens rendszerek képesek pozitívan alakítani a jövő közszolgáltatásait. A három fél célja annak bizonyítása, hogy az automatizálás átgondoltan is bevezethető: a mindennapi logisztika javítása, a kézbesítők munkájának támogatása és a svájci fogyasztók bizalmának megőrzése mellett.

Borítókép: Új korszak kezdődhet a házhoz szállítás terén Svájcban (Forrás: X)

