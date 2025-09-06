Új korszak jöhet a házhoz szállításban

Házhoz szállítás új alapokon

A Migros Online részéről Martin Kohler, a kiszállításért felelős termékmenedzser szintén a kényelem növelését hangsúlyozta:

A Migros Online-nál mindig azt keressük, hogyan tehetjük kényelmesebbé és jobbá szolgáltatásainkat a vásárlóink számára. A Swiss Posttal és a RIVR-rel együttműködve lehetőségünk nyílik arra, hogy felfedezzük, miként támogathatják a jövőbe mutató technológiák a megbízható és fenntartható élelmiszer-házhozszállítást – olyan módon, amely zökkenőmentesen illeszkedik a mindennapi életbe.

A kísérlet középpontjában a RIVR autonóm kiszállítási platformja áll, amely a fizikai mesterséges intelligencia elvén alapul. A rendszer kifejezetten arra készült, hogy valós környezetben működjön, és képes bonyolult lakónegyedekben navigálni, közvetlenül a lakók ajtaja elé szállítva a csomagokat – mindezt minimális környezeti terheléssel.

A Swiss Posttal és a Migros Online-nal való együttműködésünk azt mutatja, mi lehetséges, ha az innováció a gyakorlati működéshez igazodik

– emelte ki Marko Bjelonic, a RIVR vezérigazgatója és társalapítója.

Ez nem az emberi kézbesítés helyettesítéséről szól, hanem arról, hogy erősítsük a rendszert egészként.

Regensdorf önkormányzata is támogatja a projektet, kiemelve, hogy a robotika és az intelligens rendszerek képesek pozitívan alakítani a jövő közszolgáltatásait. A három fél célja annak bizonyítása, hogy az automatizálás átgondoltan is bevezethető: a mindennapi logisztika javítása, a kézbesítők munkájának támogatása és a svájci fogyasztók bizalmának megőrzése mellett.