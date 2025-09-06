A házhoz szállítás jövőjét vizsgálják Svájcban, ahol Regensdorfban a Swiss Post és a Migros Online közösen indított tesztüzemet a RIVR technológiai vállalattal. A kísérlet során a svájci posta egyes csomagjai és a Migros Online élelmiszer-rendelései autonóm kiszállító robotokkal érkeznek a lakosokhoz.
Új korszak jöhet a házhoz szállításban
Svájcban különleges kísérlet indult, amely a mindennapi logisztikát formálhatja át. A házhoz szállítás robotok bevonásával zajlik a tesztidőszakban, amelynek célja az automatizálás előnyeinek feltárása. A projektben a Swiss Post, a Migros Online és a RIVR vesz részt.
A Swiss Post mindkét szolgáltatás logisztikai partnereként működik közre, míg a Migros Online esetében a meglévő kiszállítási rendszerhez illesztették a próbát. A kezdeményezés célja, hogy kiderüljön, miként növelheti az automatizálás a hatékonyságot, hogyan csökkentheti a kézbesítők fizikai terhelését, és miként teheti kényelmesebbé a vásárlók mindennapjait – mindezt anélkül, hogy a bevált logisztikai folyamatokat megzavarná. A biztonság érdekében a folyamatot folyamatosan emberi felügyelet kíséri.
Ez a kezdeményezés lehetőséget ad számunkra, hogy megértsük, miként támogathatják az autonóm kézbesítési rendszerek az embereinket és a folyamatainkat
– mondta Pascal Stalder, a Swiss Post projektvezetője.
Különösen érdekel bennünket, hogy miként csökkenthetők a gyaloglási távolságok és a nehéz csomagok emelése – miközben továbbra is azt a szolgáltatási minőséget nyújtjuk, amit ügyfeleink elvárnak.
További Külföld híreink
Házhoz szállítás új alapokon
A Migros Online részéről Martin Kohler, a kiszállításért felelős termékmenedzser szintén a kényelem növelését hangsúlyozta:
A Migros Online-nál mindig azt keressük, hogyan tehetjük kényelmesebbé és jobbá szolgáltatásainkat a vásárlóink számára. A Swiss Posttal és a RIVR-rel együttműködve lehetőségünk nyílik arra, hogy felfedezzük, miként támogathatják a jövőbe mutató technológiák a megbízható és fenntartható élelmiszer-házhozszállítást – olyan módon, amely zökkenőmentesen illeszkedik a mindennapi életbe.
A kísérlet középpontjában a RIVR autonóm kiszállítási platformja áll, amely a fizikai mesterséges intelligencia elvén alapul. A rendszer kifejezetten arra készült, hogy valós környezetben működjön, és képes bonyolult lakónegyedekben navigálni, közvetlenül a lakók ajtaja elé szállítva a csomagokat – mindezt minimális környezeti terheléssel.
A Swiss Posttal és a Migros Online-nal való együttműködésünk azt mutatja, mi lehetséges, ha az innováció a gyakorlati működéshez igazodik
– emelte ki Marko Bjelonic, a RIVR vezérigazgatója és társalapítója.
Ez nem az emberi kézbesítés helyettesítéséről szól, hanem arról, hogy erősítsük a rendszert egészként.
Regensdorf önkormányzata is támogatja a projektet, kiemelve, hogy a robotika és az intelligens rendszerek képesek pozitívan alakítani a jövő közszolgáltatásait. A három fél célja annak bizonyítása, hogy az automatizálás átgondoltan is bevezethető: a mindennapi logisztika javítása, a kézbesítők munkájának támogatása és a svájci fogyasztók bizalmának megőrzése mellett.
További Külföld híreink
Borítókép: Új korszak kezdődhet a házhoz szállítás terén Svájcban (Forrás: X)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rémisztő bejelentést tett a Kreml
Oroszország ellenségnek tekinti az ukrán hadsereget finanszírozó nyugati cégeket.
Trump meglepő üzentet írt Chicagónak
Közösségi oldalán jelezte szándékát az elnök.
Szijjártó Péternek üzent az ukrán külügyminiszter
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte magyar kollégáját, hogy találkozzanak és tárgyaljanak.
Embertelen krízismomentum az, ami most történt Olaszországban
Az irreguláris migránsok nagy száma miatt kezelhetetlen a helyzet Európában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rémisztő bejelentést tett a Kreml
Oroszország ellenségnek tekinti az ukrán hadsereget finanszírozó nyugati cégeket.
Trump meglepő üzentet írt Chicagónak
Közösségi oldalán jelezte szándékát az elnök.
Szijjártó Péternek üzent az ukrán külügyminiszter
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte magyar kollégáját, hogy találkozzanak és tárgyaljanak.
Embertelen krízismomentum az, ami most történt Olaszországban
Az irreguláris migránsok nagy száma miatt kezelhetetlen a helyzet Európában.