Ismét rátámadtak az amerikai bevándorlási hatóság egy létesítményére

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés akkor történt, amikor az ICE tisztviselői fogvatartottakat szállítottak a létesítménybe – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat. A támadó öngyilkosságot követett el a helyszínen. A három meglőtt személy mindegyike fogvatartott volt, akik egy rendőrségi furgonban tartózkodtak a támadás pillanatában.

Az FBI szóvivője egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy az előzetes vizsgálatok során ICE-ellenes üzeneteket találtak a helyszínen talált lőszereken. Ez arra utal, hogy a támadás kifejezetten a bevándorlási hivatal ellen irányult. Az amerikai politikai élet több prominens szereplője is döbbenetének adott hangot a történtekkel kapcsolatban.

A rendfenntartó szervek, különösen az ICE elleni megszállott támadásoknak véget kell vetni. Imádkozom a támadásban megsérült emberekért és családjaikért

– írta J. D. Vance amerikai alelnök.

The obsessive attack on law enforcement, particularly ICE, must stop. I'm praying for everyone hurt in this attack and for their families. https://t.co/wEN3sqyGyQ — JD Vance (@JDVance) September 24, 2025

Ezek a megvetendő, politikailag motivált támadások a rendfenntartó erők ellen nem egyedülállóak. Csupán néhány mérföldre vagyunk Prarieland Texastól, ahol két hónappal ezelőtt egy személy egy másik ICE-létesítményt támadott meg, a tisztviselőket célozva. Ennek véget kell vetni, és az FBI, valamint partnereink mindent megtesznek azért, hogy a rendfenntartó erőket célzó személyeket üldözzék és a törvény teljes szigorával büntessék

– fogalmazott Kash Patel, az FBI igazgatója, aki egyúttal azt is megerősítette, hogy az ügyben folyik a nyomozás.

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities.



While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025

Ez a harmadik lövöldözés Texasban, amely az ICE-t (Bevándorlási és Vámügyi Hatóság) vagy a CBP-t (Vám- és Határvédelmi Hatóság) célozza meg. Ennek véget kell vetni. Minden politikusnak, aki retorikájával démonizálja az ICE-t és a CBP-t – hagyja abba. Minden politikusnak, aki az ICE-ügynökök személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát követeli, és arra buzdítja az embereket, hogy üldözzék a családtagjaikat – hagyja abba

– sürgette Ted Cruz texasi szenátor.

