Rendkívüli

Telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump

J D VanceICElövöldözés

Ismét rátámadtak az amerikai bevándorlási hatóság egy létesítményére

Véres támadás érte az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) dallasi létesítményét. Az ICE elleni támadás során három személy sérült meg, közülük egy életét vesztette. Az FBI vizsgálatot indított az ügyben, amelyet „célzott támadásként” kezelnek.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 22:56
Rendőrök a lövöldözés helyszínén Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés akkor történt, amikor az ICE tisztviselői fogvatartottakat szállítottak a létesítménybe – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat. A támadó öngyilkosságot követett el a helyszínen. A három meglőtt személy mindegyike fogvatartott volt, akik egy rendőrségi furgonban tartózkodtak a támadás pillanatában.

J. D. Vance amerikai alelnök is elítélte az ICE elleni támadást
J. D. Vance amerikai alelnök is elítélte az ICE elleni támadást (Fotó: AFP)

Az FBI szóvivője egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy az előzetes vizsgálatok során ICE-ellenes üzeneteket találtak a helyszínen talált lőszereken. Ez arra utal, hogy a támadás kifejezetten a bevándorlási hivatal ellen irányult. Az amerikai politikai élet több prominens szereplője is döbbenetének adott hangot a történtekkel kapcsolatban.

A rendfenntartó szervek, különösen az ICE elleni megszállott támadásoknak véget kell vetni. Imádkozom a támadásban megsérült emberekért és családjaikért

– írta J. D. Vance amerikai alelnök.

Ezek a megvetendő, politikailag motivált támadások a rendfenntartó erők ellen nem egyedülállóak. Csupán néhány mérföldre vagyunk Prarieland Texastól, ahol két hónappal ezelőtt egy személy egy másik ICE-létesítményt támadott meg, a tisztviselőket célozva. Ennek véget kell vetni, és az FBI, valamint partnereink mindent megtesznek azért, hogy a rendfenntartó erőket célzó személyeket üldözzék és a törvény teljes szigorával büntessék

– fogalmazott Kash Patel, az FBI igazgatója, aki egyúttal azt is megerősítette, hogy az ügyben folyik a nyomozás.

Ez a harmadik lövöldözés Texasban, amely az ICE-t (Bevándorlási és Vámügyi Hatóság) vagy a CBP-t (Vám- és Határvédelmi Hatóság) célozza meg. Ennek véget kell vetni. Minden politikusnak, aki retorikájával démonizálja az ICE-t és a CBP-t – hagyja abba. Minden politikusnak, aki az ICE-ügynökök személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát követeli, és arra buzdítja az embereket, hogy üldözzék a családtagjaikat – hagyja abba

– sürgette Ted Cruz texasi szenátor.

Borítókép: Rendőrök a lövöldözés helyszínén (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.