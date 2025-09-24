Ismét rátámadtak az amerikai bevándorlási hatóság egy létesítményére

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés akkor történt, amikor az ICE tisztviselői fogvatartottakat szállítottak a létesítménybe – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat. A támadó öngyilkosságot követett el a helyszínen. A három meglőtt személy mindegyike fogvatartott volt, akik egy rendőrségi furgonban tartózkodtak a támadás pillanatában.
Az FBI szóvivője egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy az előzetes vizsgálatok során ICE-ellenes üzeneteket találtak a helyszínen talált lőszereken. Ez arra utal, hogy a támadás kifejezetten a bevándorlási hivatal ellen irányult. Az amerikai politikai élet több prominens szereplője is döbbenetének adott hangot a történtekkel kapcsolatban.
A rendfenntartó szervek, különösen az ICE elleni megszállott támadásoknak véget kell vetni. Imádkozom a támadásban megsérült emberekért és családjaikért
– írta J. D. Vance amerikai alelnök.
Ezek a megvetendő, politikailag motivált támadások a rendfenntartó erők ellen nem egyedülállóak. Csupán néhány mérföldre vagyunk Prarieland Texastól, ahol két hónappal ezelőtt egy személy egy másik ICE-létesítményt támadott meg, a tisztviselőket célozva. Ennek véget kell vetni, és az FBI, valamint partnereink mindent megtesznek azért, hogy a rendfenntartó erőket célzó személyeket üldözzék és a törvény teljes szigorával büntessék
– fogalmazott Kash Patel, az FBI igazgatója, aki egyúttal azt is megerősítette, hogy az ügyben folyik a nyomozás.
Ez a harmadik lövöldözés Texasban, amely az ICE-t (Bevándorlási és Vámügyi Hatóság) vagy a CBP-t (Vám- és Határvédelmi Hatóság) célozza meg. Ennek véget kell vetni. Minden politikusnak, aki retorikájával démonizálja az ICE-t és a CBP-t – hagyja abba. Minden politikusnak, aki az ICE-ügynökök személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát követeli, és arra buzdítja az embereket, hogy üldözzék a családtagjaikat – hagyja abba
– sürgette Ted Cruz texasi szenátor.
Borítókép: Rendőrök a lövöldözés helyszínén (Fotó: AFP)