Így védenék a fiatal lányokat Ausztriában

Az osztrák szövetségi kormány döntő lépésre szánta el magát az integráció területén: törvényben tiltják meg a 14 év alatti lányok számára a fejkendő viselését – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Claudia Plakolm, Ausztria Európáért, integrációért és családügyekért felelős minisztere (Fotó: NurPhoto via AFP)

A gyermekek jóléte és a fiatal lányok védelme a cél

– árulta el Claudia Plakolm, Ausztria Európáért, integrációért és családügyekért felelős minisztere.

A fejkendő az elnyomás jele a 14 év alatti lányok esetében

– hívta fel a figyelmet Plakolm.

Ausztriában a nagykorúság 14 éves korban kezdődik. Ettől kezdve minden nő maga döntheti el, mit tesz. Előtte a gyermekek jóléte és a fiatal lányok védelme a célom

– mondta a miniszter.

Claudia Plakolm szerint korántsem marginális problémáról van szó. Bécsi szakértők becslése szerint „körülbelül 12 ezer esetről beszélhetünk. Elég csak egy pillantást vetni az osztálytermekről készült iskolai fotókra. Ez nagyon megváltozott az elmúlt években, különösen az utóbbi évtizedben.”

Ausztria nem fogadja el a radikalizálódást

Plakolm a mérsékelt muszlimok támogatását is elvárja az új szabályozás kapcsán.

Párbeszédet folytatunk erről a témáról, és több szószólót várok, különösen a világi iszlám részéről. Ha meg akarjuk védeni értékeinket, európai értékeinket, a demokráciát, a jogállamiságot, amely mindenek felett áll, akkor minden vallási közösségnek együtt kell működnie. A radikalizálódást, amely sajnos egyre inkább teret nyer, nem fogjuk elfogadni a területünkön

– szögezte le a miniszter, aki szerint a fejkendőtilalom logikus folytatása a teljes arcot elfedő ruházat 2018 óta érvényben lévő tilalmának.

Emellett keményebb fellépést sürget az online radikalizálódás ellen is.

Sajnos vannak itt láthatatlan tényezők is, ha gondolunk azokra az influenszerekre, akik a közösségi médiában a politikai iszlám felé történő radikalizálódást ösztönzik, és akik itt hatalmas tömegeket vonzanak a fiatalok közül, és túl nagy táptalajt kapnak

– figyelmeztetett Claudia Plakolm.

Borítókép: Illsuztráció (Fotó: AFP)