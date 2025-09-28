Tragédia Indiában: újabb megrázó részletek + videó

Tamilnádu állam kormányzója bejelentette, hogy az elhunytak hozzátartozói egymillió rúpiás (majdnem négymillió forint) kártérítésben részesülnek, a tragédia kivizsgálására pedig vizsgálóbizottság alakul. A vizsgálóbizottságot Aruna Dzsagadíszan nyugalmazott bírónő vezeti. A testület feladata a körülmények tisztázása és annak megállapítása, hogy a tömegrendezvény biztosításában vagy szervezésében történt-e mulasztás.

A szombati tragédia a déli Karur körzetben rendezett nagygyűlésen történt, amelyet az ország egyik legnépszerűbb filmsztárból lett politikusa, Vidzsaj tartott. A rendezvényen hivatalos adatok szerint tízezrek vettek részt.

Helyi beszámolók szerint a szerencsétlenség akkor következett be, amikor a politikus kampánybusza körül tolongó emberek közül többen elestek, és a mögöttük lévők átgázoltak rajtuk.