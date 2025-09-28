Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

TamilnáduIndiaáldozatVidzsajtragédia

Tragédia Indiában: újabb megrázó részletek + videó

Legkevesebb 39-re nőtt a halálos áldozatok száma az indiai Tamilnádu államban kitört tülekedés után, a tragédia kivizsgálására vizsgálóbizottság alakult – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 13:36
Tragédia lett egy politikai rendezvényből Indiában Fotó: - Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tamilnádu állam egészségügyi miniszterének tájékoztatása szerint a halálos áldozatok között nyolc gyerek is van, további 51 sérültet kórházban ápolnak, közülük többen intenzív osztályon fekszenek. Indiában a hatóságok közölték, hogy a sérültek többségének állapota stabilizálódott, a sok sérült ellátására más kórházakból is átvezényeltek orvosokat.

India
Tragédia Indiában, Tamilnádu államban (Fotó: AFP)

Tamilnádu állam kormányzója bejelentette, hogy az elhunytak hozzátartozói egymillió rúpiás (majdnem négymillió forint) kártérítésben részesülnek, a tragédia kivizsgálására pedig vizsgálóbizottság alakul. A vizsgálóbizottságot Aruna Dzsagadíszan nyugalmazott bírónő vezeti. A testület feladata a körülmények tisztázása és annak megállapítása, hogy a tömegrendezvény biztosításában vagy szervezésében történt-e mulasztás.

A szombati tragédia a déli Karur körzetben rendezett nagygyűlésen történt, amelyet az ország egyik legnépszerűbb filmsztárból lett politikusa, Vidzsaj tartott. A rendezvényen hivatalos adatok szerint tízezrek vettek részt.

Helyi beszámolók szerint a szerencsétlenség akkor következett be, amikor a politikus kampánybusza körül tolongó emberek közül többen elestek, és a mögöttük lévők átgázoltak rajtuk.

Az indiai média szerint Vidzsaj tamil színész-politikus otthona körül megerősítették a rendőri jelenlétet.

Borítókép: Tragédia lett egy politikai rendezvényből Indiában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu