Tragédia Indiában: újabb megrázó részletek + videó

Tamilnádu állam egészségügyi miniszterének tájékoztatása szerint a halálos áldozatok között nyolc gyerek is van, további 51 sérültet kórházban ápolnak, közülük többen intenzív osztályon fekszenek. Indiában a hatóságok közölték, hogy a sérültek többségének állapota stabilizálódott, a sok sérült ellátására más kórházakból is átvezényeltek orvosokat.
Tamilnádu állam kormányzója bejelentette, hogy az elhunytak hozzátartozói egymillió rúpiás (majdnem négymillió forint) kártérítésben részesülnek, a tragédia kivizsgálására pedig vizsgálóbizottság alakul. A vizsgálóbizottságot Aruna Dzsagadíszan nyugalmazott bírónő vezeti. A testület feladata a körülmények tisztázása és annak megállapítása, hogy a tömegrendezvény biztosításában vagy szervezésében történt-e mulasztás.
A szombati tragédia a déli Karur körzetben rendezett nagygyűlésen történt, amelyet az ország egyik legnépszerűbb filmsztárból lett politikusa, Vidzsaj tartott. A rendezvényen hivatalos adatok szerint tízezrek vettek részt.
Helyi beszámolók szerint a szerencsétlenség akkor következett be, amikor a politikus kampánybusza körül tolongó emberek közül többen elestek, és a mögöttük lévők átgázoltak rajtuk.
További Külföld híreink
Az indiai média szerint Vidzsaj tamil színész-politikus otthona körül megerősítették a rendőri jelenlétet.
Borítókép: Tragédia lett egy politikai rendezvényből Indiában (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A USAID után a Soros-hálózat felszámolása következik
A Soros-hálózat is nagyon sok tüntetést, illetve különböző akciókat, NGO-kat, szervezeteket, globális hálózatokat finanszíroz.
Nincs győztese az elnökválasztásnak
Második fordulót kell rendezni.
Hatalmas tüntetés volt Argentínában
Buenos Airesben ezrek követelnek igazságot fiatal nők meggyilkolása miatt.
Kemény üzenetet küldött Amerikának a kolumbiai elnök
Nem hagyta szó nélkül Washington tettét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A USAID után a Soros-hálózat felszámolása következik
A Soros-hálózat is nagyon sok tüntetést, illetve különböző akciókat, NGO-kat, szervezeteket, globális hálózatokat finanszíroz.
Nincs győztese az elnökválasztásnak
Második fordulót kell rendezni.
Hatalmas tüntetés volt Argentínában
Buenos Airesben ezrek követelnek igazságot fiatal nők meggyilkolása miatt.
Kemény üzenetet küldött Amerikának a kolumbiai elnök
Nem hagyta szó nélkül Washington tettét.