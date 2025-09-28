Vérbe fulladt egy politikai rendezvény Indiában, rengeteg a halott

A tragédia a déli Karur körzetben történt, ahol szombaton tízezrek vettek részt a színészből lett politikus, Vijay kampányrendezvényén. A program órákat késett, a helyi televízió felvételein pedig az volt látható, hogy sokan elájultak a szorongató tömegben. M. K. Stalin, Tamil Nadu állam miniszterelnöke Karurban újságíróknak elmondta: a halálos áldozatok között 17 nő, 13 férfi és kilenc gyerek van. A családoknak fejenként egymillió rúpia (mintegy 3,7 millió forint) kártérítést ígértek, az ügyben hivatalos vizsgálat indult.

Vérbe fulladt egy politikai rendezvény Indiában (Fotó: AFP)

A helyszínen tartózkodók közül többen személyes tragédiájukról számoltak be. Egy férfi arról beszélt, hogy bátyja két gyereke közül az idősebbik meghalt, a fiatalabbik eltűnt, míg sógornője az intenzív osztályon fekszik – számolt be róla a BBC.

A gyűlést szervező Vijay közösségi oldalán leírhatatlan fájdalomról írt, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, valamint mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek.

Narendra Modi indiai miniszterelnök szintén megszólalt az ügyben: bejegyzésében mélyen szomorúnak és szerencsétlennek nevezte a történteket.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

Az ehhez hasonló tömegtragédiák sajnos nem ritkák Indiában: csak az idei évben több végzetes baleset is történt, például a Kumbh Mela hindu fesztiválon. Sajtóinformációk szerint 15 embert tapostak halálra a hinduk szent összejövetelén.