Vérbe fulladt egy politikai rendezvény Indiában, rengeteg a halott

A tragédia a déli Karur körzetben történt, ahol szombaton tízezrek vettek részt a színészből lett politikus, Vijay kampányrendezvényén. A program órákat késett, a helyi televízió felvételein pedig az volt látható, hogy sokan elájultak a szorongató tömegben. M. K. Stalin, Tamil Nadu állam miniszterelnöke Karurban újságíróknak elmondta: a halálos áldozatok között 17 nő, 13 férfi és kilenc gyerek van. A családoknak fejenként egymillió rúpia (mintegy 3,7 millió forint) kártérítést ígértek, az ügyben hivatalos vizsgálat indult.
A helyszínen tartózkodók közül többen személyes tragédiájukról számoltak be. Egy férfi arról beszélt, hogy bátyja két gyereke közül az idősebbik meghalt, a fiatalabbik eltűnt, míg sógornője az intenzív osztályon fekszik – számolt be róla a BBC.
A gyűlést szervező Vijay közösségi oldalán leírhatatlan fájdalomról írt, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, valamint mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szintén megszólalt az ügyben: bejegyzésében mélyen szomorúnak és szerencsétlennek nevezte a történteket.
Az ehhez hasonló tömegtragédiák sajnos nem ritkák Indiában: csak az idei évben több végzetes baleset is történt, például a Kumbh Mela hindu fesztiválon. Sajtóinformációk szerint 15 embert tapostak halálra a hinduk szent összejövetelén.