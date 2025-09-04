Döbbenetes, hogy mit találtak az orvosok a csecsemő hasában

Rendkívüli orvosi beavatkozást hajtottak végre Indiában. A műtét során sikeresen eltávolítottak két „parazita ikret” egy mindössze húsznapos indiai csecsemő hasüregéből. Az eset a ritka „foetus in foetu” (FIF) állapot egy példája, amelyből világszerte eddig kevesebb mint kétszáz esetet jegyeztek fel, és ebből csak néhányat Indiában.

A kétórás műtétet tizenöt fős orvoscsoport végezte az indiai csecsemőn (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A műtét kihívásokkal teli volt, de a baba egészséges és jól van

– nyilatkozta Dr. Anand Sinha, a műtétet vezető gyermeksebész a BBC-nek.

A csecsemőt egy hónapja engedték haza a kórházból, és eddig nem léptek fel szövődmények.

Az eset hátterében egy hármas ikerterhesség állt, ahol két magzat a harmadik hasüregében kezdett el fejlődni. Ez a rendkívül ritka állapot a terhesség korai szakaszában alakul ki, amikor egy fejlődési rendellenességgel bíró magzatot felszív az ikerpárja. Bár a felszívott magzat nem él, továbbra is fejlődik, táplálékot vonva el a gazdaszervezettől.

A szülők júliusban vitték be húsznapos gyermeküket a gurugrámi Fortis Memorial Research Institute kórházba.

A baba hasa puffadt volt, nyugtalan volt és nem tudott enni, mert a magzatok összenyomták a gyomrát

– sorolta a tüneteket Dr. Anand.

A vizsgálatok két daganatszerű képződményt mutattak ki a hasüregben, amelyek valójában a fejlődési rendellenesség miatt elhalt magzatok voltak.

Különleges beavatkozást igényelt az indiai csecsemő állapota

A műtétet nem lehetett azonnal elvégezni, mert a csecsemő kiszáradt és alultáplált volt. Állapota két nap után javult, ekkor egy nagyjából tizenöt orvosból álló csapat végezte el a beavatkozást.

A műtét körülbelül két órát vett igénybe

– mondta Dr. Anand, hozzátéve, hogy speciális eszközöket kellett használniuk a baba apró mérete miatt.

Emellett, mivel a magzatok olyan szervekhez kapcsolódtak, mint a máj, a vese és a belek, azokat nagy óvatossággal kellett eltávolítani, hogy ne sérüljenek a szervek vagy az erek – fedte fel a beavatkozás legfőbb nehézségét.

A „foetus in foetu” állapotot gyakran már a terhesség során diagnosztizálják, de Dr. Anand szerint néha csak felnőtt korban derül rá fény. Ha nem távolítják el időben, a fejlődési rendellenességgel bíró magzatok tovább növekedhetnek, ahogy az egyén öregszik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)