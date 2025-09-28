Újabb szankciók Irán ellen

Az iráni rial árfolyama történelmi mélypontra süllyedt, ami még tovább hajtja fel az élelmiszerárakat, és megnehezíti a mindennapi életet. Ez a hús, a rizs és más alapvető élelmiszerek árát is érinti az iráni családok asztalán. Közben az emberek attól tartanak, hogy újabb összecsapások törhetnek ki Irán és Izrael – sőt, akár az Egyesült Államok – között, mivel a júniusi, 12 napos háború során megtámadott rakétabázisokat most újjáépítik.

Aktivisták az elnyomás erősödésétől félnek az Iszlám Köztársaságon belül, ahol állítólag már több embert végeztek ki idén, mint az elmúlt három évtizedben bármikor. Sina, egy 12 éves fiú édesapja, aki csak keresztnevét vállalta a következményektől tartva, azt mondta, hogy az ország még az 1980-as évek iráni–iraki háborúja és az azt követő évtizedek szankciói alatt sem élt át ennyire nehéz időszakot.

Visszavont szankciók Irán ellen

A snapbacket úgy alakították ki, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában ne lehessen megvétózni, vagyis Kína és Oroszország önmagában nem tudja megakadályozni – ahogyan korábban más, Teherán elleni intézkedéseket sem tudtak megállítani. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton „csapdának” nevezte ezt a mechanizmust Irán számára.

Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság 30 nappal ezelőtt indította el az újraaktiválást, miután Irán tovább korlátozta nukleáris programjának ellenőrzését, és patthelyzet alakult ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokban – írja az NPR.

Irán időközben kilépett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megfigyelési köréből azután, hogy Izrael a júniusi háború során támadást mért az ország nukleáris létesítményeire. Közben továbbra is 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránkészlettel rendelkezik – ez mindössze egy lépésre van a kilencvenszázalékos, fegyvergyártásra alkalmas szinttől –, ami nagyrészt elegendő több atombomba előállításához, ha Teherán a fegyverkezés mellett döntene. Irán régóta állítja, hogy nukleáris programja békés célú, de a Nyugat és a NAÜ szerint 2003-ig szervezett fegyverprogramot folytatott.