Megszaporodtak a keresztényellenes támadások az Egyesült Államokban

Jelentősen nőtt a templomok elleni támadások száma az Egyesült Államokban. Az erről szóló jelentést készítő befolyásos evangélikus nonprofit szervezet szerint a keresztényellenes támadások egy részét nem is jelentik be.

2025. 09. 01. 7:41
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
Az Egyesült Államokban jelentősen megnövekedett a keresztényellenes támadások száma az elmúlt években – számol be róla az Origo a Fox News amerikai televíziós hálózatra hivatkozva.

Joe Biden elnöksége alatt drasztikusan megnőtt a keresztényellenes támadások száma
Joe Biden elnöksége alatt drasztikusan megnőtt a keresztényellenes támadások száma (Fotó: NurPhoto/AFP)

A Family Research Council (FRC), egy befolyásos evangélikus nonprofit szervezet, 1384 ellenséges incidenst azonosított amerikai templomok ellen 2018 januárja és 2024 decembere között. A statisztikák drámai emelkedést mutatnak: míg 2018-ban mindössze ötven esetet regisztráltak, addig 2023-ban már 485, 2024-ben pedig 415 incidens történt.

A jelentés rámutat, hogy bár 2024-ben enyhe csökkenés volt tapasztalható, a 415 eset még mindig rendkívül magas szám. Az incidensek 43 államot érintettek, Kaliforniában regisztrálták a legtöbb, negyven esetet, ezt követte Pennsylvania huszonkilenccel, majd Florida és New York következett a sorban huszonöt-huszonöt esettel.

Az adatgyűjtés során a kutatók nyílt forrású dokumentumokat, jelentéseket és médiahíreket elemeztek, olyan kulcsszavakra keresve, mint „templomi fenyegetések”, „templomi vandalizmus” és „templomi gyújtogatás”. A jelentés hangsúlyozza, hogy a valós számok feltehetően magasabbak, mivel sok esetet nem is jelentenek vagy nem hoznak nyilvánosságra.

A támadások indítékai sokfélék, de a jelentés kiemeli, hogy 2024-ben megnövekedett a lőfegyverrel kapcsolatos incidensek száma, míg csökkent az abortuszpárti érzelmek által motivált esetek aránya. A vandalizmus továbbra is a leggyakoribb támadási forma.

Hasonló következtetésre jutott nemrégiben az amerikai püspöki konferencia (USCCB) hivatalos oldala is. Az ő adataik szerint a vallásellenes indíttatású támadások 2020 májusa óta váltak rendszeressé, és különösen katolikus templomokat érintenek. A támadások skálája széles: megrongált szobrok, sátánista graffitik, templomban elkövetett testi bántalmazások is szerepelnek az esetek között. A cselekmények sokszor kifejezetten brutálisak, Jézus vagy Mária szobrait is meggyalázták.

Az FRC jelentésének különös aktualitást ad a minnesotai katolikus iskolában történt lövöldözés, ahol két gyermek életét vesztette, tizennyolcan pedig megsérültek. Az elkövető, aki taktikai felszerelést viselt és több lőfegyvert vitt magával, a helyszínen öngyilkosságot követett el.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

