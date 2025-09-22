Kiderült, mi okozta a reptéri káoszt

Zsarolóvírus áll a pénteki kibertámadás mögött, amely még most is fennakadásokat okoz több európai, köztük a brüsszeli, a berlini, a londoni és a dublini repülőtér utasfelvételi rendszerében – közölte az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség hétfőn. A reptéri káosz miatt számtalan járatot kellett törölni.

Még most is tart a reptéri káosz

Fotó: JAMES ARTHUR GEKIERE / BELGA MAG

Több európai repülőtéren továbbra is késésekkel és járatuk törlésével kell számolniuk az utasoknak, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. A brüsszeli mellett a berlini, a dublini és londoni repülőterek is informatikai problémák miatt kialakult utasforgalmi zavarokról számoltak be.

Az uniós ügynökség hétfőn megerősítette: a fennakadásokat kibertámadás okozta.

Az ilyen támadások kockázata egyre növekvő tendenciát mutat a létfontosságú infrastruktúrára és iparágakra nézve – emelték ki. A nemzeti bűnüldöző szervek bevonásával nyomozás indult az ügyben – tették hozzá.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán Ihsane Chioua Lekhlit, a brüsszeli légikikötő szóvivőjét idézte, aki elmondta: az utasregisztráció továbbra is kézzel írt beszállókártyák kiállításával történik, ami jelentősen lelassítja a beléptetési folyamatot.

„Az utasfelvétel hétfőn is alternatív módon történik: tollal és papírral” – fogalmazott a szóvivő, de hozzátette: munkatársaik laptopokkal és táblagépekkel is segítik a folyamatot. Lehetőség van továbbá az online utasfelvételre is, amelynek során az utasok poggyászcímkéiket saját maguk is kinyomtathatják – magyarázta.

A szóvivő közölte: a légitársaságok a nap folyamán hatvanhárom járatot töröltek, az átlagos késés fél óra.

A repülőgépiparban és a védelmi iparban tevékenykedő, amerikai székhelyű RTX multinacionális vállalat tulajdonában lévő Collins Aerospace, a beléptetőrendszer szolgáltatója hétfőn közölte, hogy együttműködik az érintett repülőterekkel. Tájékoztatásuk szerint még dolgoznak az érintett szoftver biztonságos, frissített verzióján, amely a teljes működés visszaállításához szükséges. A szoftver teljes működésének helyreállítását segítő frissítés az utolsó szakaszában van – tették hozzá.

