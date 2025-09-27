GázavárosPalesztin HatóságIzrael Állam

Közel-keleti törésvonalak az ENSZ-ben

A palesztin állam elfogadása a terrorizmust bátorítja – jelentette ki Benjamin Netanjahu a világszervezet közgyűlésén. Korábban a Palesztin Hatóság vezetője az ENSZ-ben népirtással vádolta Izraelt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 12:02
Fotó: ALEXI J. ROSENFELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok nem engedi, hogy Izrael a területéhez csatolja Ciszjordániát – jelentette ki az amerikai elnök. Az annektálás lehetőségét korábban arra az esetre vetette fel a zsidó állam, ha Palesztina elismerése túl nagy teret nyerne, mert a beolvasztással esély sem lenne az úgynevezett kétállami megoldás megvalósulására. Az izraeli miniszterelnök tegnap az ENSZ-ben egyértelművé tette: Izrael befejezi, amit elkezdett. 

Benjamin Netanjahu leszögezte az ENSZ-ben, hogy Izrael befejezi amit elkezdett
Benjamin Netanjahu leszögezte az ENSZ-ben, hogy Izrael befejezi, amit elkezdett 
Fotó: ALEXI J. ROSENFELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A mostani ENSZ-közgyűlésen Izrael egyértelművé tette, hogy 2023. október 7-e, vagyis a Hamász terrorszervezet támadásai után az önálló palesztin állam ügye lekerült a napirendről. Donald Trump most a Fehér Házban elmondta: egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és szerinte ezzel előrelépés történt, azaz közel van a gázai háború befejezése. 

Korábban a Palesztin Hatóság elnöke az ENSZ-közgyűlés általános vitáján videóüzenetben szólalt fel, miután sem neki, sem társainak nem adott vízumot Washington, és azt kérte az amerikai elnöktől, hogy segítsen megteremteni a békét, ugyanakkor Izraelt népirtással vádolta. 

Mahmúd Abbász kérte, hogy a Palesztin Hatóság teljes jogú tagsághoz jusson az ENSZ-ben, miután a héten több nyugat-európai állam elismerte a palesztin államiságot. Legutóbb például az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, Belgium, Portugália, Ausztrália, valamint Málta is.

Benjamin Netanjahunak az ENSZ-közgyűlésen tegnap elhangzott beszédét az izraeli hadsereg hangszórókon közvetítette a gázai övezetben. 

A lépés célja bevallottan a pszichológiai hadviselés volt. A palesztin párti küldöttek a felszólalás megkezdésekor demonstratív módon kivonultak, míg mások tapsviharral fejezték ki tetszésüket.  

Az izraeli miniszterelnök egyértelművé tette: országa befejezi azt, amit a Hamász ellen elkezdett Gázában. 

A palesztin államiságot elfogadó országoknak azt üzente, hogy szégyenletes döntésük csak bátorítja a zsidók és az ártatlan emberek elleni terrorizmust az egész világon. Hozzátette: lehet, hogy a nyugati vezetők talán összetörtek a nyomás alatt, de Izrael garantáltan nem teszi ezt.  

Borítókép: Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu