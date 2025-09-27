Közel-keleti törésvonalak az ENSZ-ben

Korábban a Palesztin Hatóság elnöke az ENSZ-közgyűlés általános vitáján videóüzenetben szólalt fel, miután sem neki, sem társainak nem adott vízumot Washington, és azt kérte az amerikai elnöktől, hogy segítsen megteremteni a békét, ugyanakkor Izraelt népirtással vádolta.

Mahmúd Abbász kérte, hogy a Palesztin Hatóság teljes jogú tagsághoz jusson az ENSZ-ben, miután a héten több nyugat-európai állam elismerte a palesztin államiságot. Legutóbb például az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, Belgium, Portugália, Ausztrália, valamint Málta is.

Benjamin Netanjahunak az ENSZ-közgyűlésen tegnap elhangzott beszédét az izraeli hadsereg hangszórókon közvetítette a gázai övezetben.

A lépés célja bevallottan a pszichológiai hadviselés volt. A palesztin párti küldöttek a felszólalás megkezdésekor demonstratív módon kivonultak, míg mások tapsviharral fejezték ki tetszésüket.

Az izraeli miniszterelnök egyértelművé tette: országa befejezi azt, amit a Hamász ellen elkezdett Gázában.

A palesztin államiságot elfogadó országoknak azt üzente, hogy szégyenletes döntésük csak bátorítja a zsidók és az ártatlan emberek elleni terrorizmust az egész világon. Hozzátette: lehet, hogy a nyugati vezetők talán összetörtek a nyomás alatt, de Izrael garantáltan nem teszi ezt.

Borítókép: Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke (Fotó: AFP)