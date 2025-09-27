Közel-keleti törésvonalak az ENSZ-ben

Az Egyesült Államok nem engedi, hogy Izrael a területéhez csatolja Ciszjordániát – jelentette ki az amerikai elnök. Az annektálás lehetőségét korábban arra az esetre vetette fel a zsidó állam, ha Palesztina elismerése túl nagy teret nyerne, mert a beolvasztással esély sem lenne az úgynevezett kétállami megoldás megvalósulására. Az izraeli miniszterelnök tegnap az ENSZ-ben egyértelművé tette: Izrael befejezi, amit elkezdett.
A mostani ENSZ-közgyűlésen Izrael egyértelművé tette, hogy 2023. október 7-e, vagyis a Hamász terrorszervezet támadásai után az önálló palesztin állam ügye lekerült a napirendről. Donald Trump most a Fehér Házban elmondta: egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és szerinte ezzel előrelépés történt, azaz közel van a gázai háború befejezése.