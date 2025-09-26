WitkoffIzraelHamász

Witkoff szerint hamarosan áttörés jöhet

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja úgy véli, már nagyon közel a béke. Steve Witkoff szerint Donald Trump terve a régió összes országának az igényét figyelembe veszi.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 10:46
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
A különmegbízott szerint Donald Trump 21 pontos béketerve, amelyet az ENSZ Közgyűlése alkalmából osztott meg arab és iszlám vezetőkkel, Izrael és a regionális szomszédok aggályait is figyelembe veszi. Witkoff egyúttal hangsúlyozta: véleménye szerint már közel a konfliktus lezárása – írja az Origo.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Donald Trump amerikai elnök nemrég benyújtott egy tervet a régió országainak. Ezen tervekről ugyan részleteket nem közölt Witkoff, azonban jelezte: hamarosan áttörés várható. A különmegbízott elmondta, hogy az amerikai elnök kedden, az ENSZ Közgyűlése alkalmából arab és iszlám országok egy csoportjával találkozott, és megosztotta velük az elképzeléseit.

A keddi találkozón képviselt kormányok közös nyilatkozata szerint a vezetők „megismételték elkötelezettségüket Trump elnökkel való együttműködés mellett, és hangsúlyozták vezetésének fontosságát a háború befejezésében”.

A találkozón Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Egyiptom, Jordánia, Törökország, Indonézia és Pakisztán képviselői vettek részt.

Azt hiszem, ez Izrael aggályait, valamint a régió összes szomszédjának aggályait is kezeli

– nyilatkozta Witkoff.

Azt hiszem, ha mindenkit – az Egyesült Államokat, az arabokat, az európaiakat – össze tudunk vonni e béketerv köré, akkor eredményt érhetünk el

– ezt már Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozta, aki szintén találkozott Trumppal.

Witkoff egyelőre részleteket nem árult el a tervről, azonban nyilatkozatában hangsúlyozta: magabiztosak abban, hogy az elkövetkezendő napokban valamiféle áttörést jelenthetnek majd be a konfliktus kapcsán.

Witkoff már többször megpróbálta

Witkoff már többször kísérletet tett a háború lezárására, amely akkor kezdődött, amikor a Hamász 2023. október 7-én megindította támadását Izrael ellen, mintegy 1200 ember halálát okozva és 251 túszt ejtve. A támadás után Izrael teljes körű hadműveletet indított a Hamász felszámolása érdekében.

A különmegbízott Witkoff már több esetben is próbálta tűzszünetre rávenni a feleket, azonban ez eddig még nem sikerült.

Az egyik probléma az a humanitárius katasztrófa, amely az elmúlt időszakban a közbeszédben és a politikában is változást indított el. Számtalan olyan hang volt, amely az övezetben kialakult helyzetet kapcsán a felelősséget teljes egészében Izraelre akarta hárítani. Izrael ellenben tagadta, hogy szándékosan korlátozná a segélyek mértékét, szerintük ugyanis a Hamász az, aki kifosztja a segélyező pontokat és emiatt nem jut elég élelmiszer az övezetbe. 

Witkoffnak tehát ebben a fokozódó nemzetközi helyzetben kellett tűzszünetről tárgyalnia. 

A felek azonban a források szerint nem igazán közeledtek egymáshoz. A Hamász és Izrael is túl sokat szeretett volna és egyikük sem akart engedni. Kérdés tehát már csak az, hogy a régió országai után mit mond majd a Hamász és Izrael Donald Trump tervére. 

Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)

