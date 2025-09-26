Witkoff szerint hamarosan áttörés jöhet

A keddi találkozón képviselt kormányok közös nyilatkozata szerint a vezetők „megismételték elkötelezettségüket Trump elnökkel való együttműködés mellett, és hangsúlyozták vezetésének fontosságát a háború befejezésében”.

A találkozón Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Egyiptom, Jordánia, Törökország, Indonézia és Pakisztán képviselői vettek részt.

Azt hiszem, ez Izrael aggályait, valamint a régió összes szomszédjának aggályait is kezeli

– nyilatkozta Witkoff.

Azt hiszem, ha mindenkit – az Egyesült Államokat, az arabokat, az európaiakat – össze tudunk vonni e béketerv köré, akkor eredményt érhetünk el

– ezt már Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozta, aki szintén találkozott Trumppal.

Witkoff egyelőre részleteket nem árult el a tervről, azonban nyilatkozatában hangsúlyozta: magabiztosak abban, hogy az elkövetkezendő napokban valamiféle áttörést jelenthetnek majd be a konfliktus kapcsán.

Witkoff már többször kísérletet tett a háború lezárására, amely akkor kezdődött, amikor a Hamász 2023. október 7-én megindította támadását Izrael ellen, mintegy 1200 ember halálát okozva és 251 túszt ejtve. A támadás után Izrael teljes körű hadműveletet indított a Hamász felszámolása érdekében.

A különmegbízott Witkoff már több esetben is próbálta tűzszünetre rávenni a feleket, azonban ez eddig még nem sikerült.

Az egyik probléma az a humanitárius katasztrófa, amely az elmúlt időszakban a közbeszédben és a politikában is változást indított el. Számtalan olyan hang volt, amely az övezetben kialakult helyzetet kapcsán a felelősséget teljes egészében Izraelre akarta hárítani. Izrael ellenben tagadta, hogy szándékosan korlátozná a segélyek mértékét, szerintük ugyanis a Hamász az, aki kifosztja a segélyező pontokat és emiatt nem jut elég élelmiszer az övezetbe.