Witkoff ismét tárgyalt Ukrajnával, részletek derültek ki a találkozóról

A Fehér Ház különmegbízottja, Steve Witkoff New Yorkban találkozott ukrán tisztviselőkkel. A találkozó célja az volt, hogy tájékoztassák a feleket a helyzetről, és megerősítsék azt a célt, hogy Ukrajna és Oroszország tárgyaljon egymással, és megállapodásra jussanak a háború befejezéséről.

2025. 08. 30. 14:54
Steve Witkoff Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
A találkozót nagyon produktívnak és konstruktívnak értékelték az ENSZ Biztonsági Tanács ülése előtt – tudta meg a Fox News Digital.

Ukrajna képviselőivel tárgyalt Steve Witkoff. Forrás: Ukrán elnöki hivatal

Witkoff találkozott Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével és kabinetfőnökkel, valamint Szerhij Kiszlicával, Ukrajna rendkívüli nagykövetével. A Fox News Digital információi szerint Jermak és Kiszlica tájékoztatta Witkoffot az Oroszországgal folytatott háború és Moszkva legutóbbi támadásainak aktuális helyzetéről.

A Trump-kormány tisztviselői szerint a találkozó célja az volt, hogy tájékoztassák a feleket a helyzetről, és megerősítsék azt a célt, hogy Ukrajna és Oroszország tárgyaljon egymással, és megállapodásra jussanak a háború befejezéséről.

 

Witkoff munkáját elismerik

Witkoff diplomáciai megközelítését a rendkívül érzékeny tárgyalások során a Trump-kabinet tisztviselői és külföldi tisztviselők egyaránt dicsérték.

Marco Rubio külügyminiszter is dicsérte Witkoff munkáját, kiemelve, hogy ő Trump elnök csapatának kulcsfontosságú tagja, és elengedhetetlen szerepet játszik az elnök prioritásainak előmozdításában.

Rubio a Fox News Digitalnak elmondta, hogy Witkoff egyedülálló perspektívája és innovatív megközelítése új lehetőségeket nyit meg a diplomácia számára, amelyek korábban nem voltak elérhetők.

JD Vance alelnök a Fox News Digitalnak azt mondta, hogy Witkoff többet tett az ukrajnai vérontás befejezéséért, mint összes kritikusai együttvéve.

Ő egy született diplomata, tapasztalt tárgyaló és igazi humanitárius

– mondta Vance.

Vance ostorozta azokat, akik Witkoffot azért kritizálták, mert fenyegetve érzik magukat.

Ezek a rágalmazások olyan élethosszig tartó bürokratáktól származnak, akiket a sikerei fenyegetnek, és akik alapvetően ellenzik a produktív békefolyamatot

– fogalmazott az alelnök.

Witkoff találkozója a New York-i tisztviselőkkel alig néhány órával azután került sor, hogy Ukrajna sürgős ülés összehívását kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsában az orosz támadás miatt. A tanács tagjai, Dánia, Franciaország, Görögország, a Koreai Köztársaság, Szlovénia és az Egyesült Királyság támogatták a találkozó iránti kérelmet. Amint arról beszámoltunk, Oroszország szerda este nagyszabású támadást indított Kijev ellen, amelynek során többen meghaltak, 48-an megsebesültek, és épületek rongálódtak meg. 

 

Borítókép: Steve Witkoff (Fotó: AFP)

