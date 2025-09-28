  • Magyar Nemzet
Joanne Chesimard, közismert nevén Assata Shakur, aki 1979-ben szökött meg egy New Jersey-i börtönből, és évtizedekig Kubában bujkált, elhunyt Havannában – jelentette be a kubai külügyminisztérium. A rendőrgyilkossággal vádolt nő halála újra felkorbácsolta a diplomáciai vitákat az Egyesült Államokkal.

2025. 09. 28. 6:19
Az FBI legkeresettebb terroristájának halála újra feszültséget szít az USA és Kuba között Forrás: AFP
Kubai tisztviselők pénteken megerősítették, hogy Joanne Chesimard, más néven Assata Shakur, Havannában meghalt. A kubai külügyminisztérium közleménye szerint az amerikai állampolgárságú Shakur egészségügyi állapotának romlása és előrehaladott kora miatt halt meg 2025. szeptember 25-én. A nő évtizedeken keresztül a kubai kormány által biztosított menedékjogot élvezett, miután 1979-ben megszökött egy New Jersey-i börtönből.

A nő évtizedeken keresztül a kubai kormány által biztosított menedékjogot élvezett, miután 1979-ben megszökött egy New Jersey-i börtönből Fotó: AFP/FBI

Chesimardot 1977-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre Werner Foerster rendőr meggyilkolásáért, aki egy 1973-as lövöldözés során vesztette életét. A gyilkosság mellett több bűncselekmény, köztük fegyveres rablás is szerepelt az ellene felhozott vádpontok között. 1979-es szökése után bujkált, mígnem 1984-ben Kuba területén bukkant fel. Phil Murphy, New Jersey kormányzója és Patrick Callahan, az állami rendőrség főnöke közös nyilatkozatukban megerősítették, hogy beszéltek Marco Rubio külügyminiszterrel Chesimard haláláról. 

Évek óta együttműködünk a Külügyminisztériummal, hogy Chesimardot visszahozzuk New Jersey-be, hogy igazságszolgáltatás elé állhasson

– fogalmaztak. Hozzátették, hogy továbbra is elkötelezettek Foerster rendőr emlékének tiszteletben tartása mellett, és határozottan ellenezni fogják a Chesimard maradványainak hazaszállítására irányuló kísérleteket.

Assata Shakur, aki Tupac Shakur keresztanyjaként és mostoha nagynénjeként vált ismertté, 2013-ban felkerült az FBI legkeresettebb terroristáinak listájára. Tagja volt a Fekete Felszabadítási Hadseregnek, amelyet az FBI az 1970-es évek egyik legerőszakosabb militáns szervezeteként tartott számon. 2019-ben Gurbir Grewal New Jersey-i főügyész Chesimardot „hazai terroristának” nevezte a Foerster elleni gyilkosság 46. évfordulóján.

A Black Lives Matter korábban Chesimard esetét a kubai „szolidaritás az afrikai származású elnyomott népekkel” illusztrálására használta, miközben 2021-ben dicsérte a kubai rezsimet az „Assata Shakurhoz hasonló fekete forradalmárok” védelméért – számolt be róla a Fox.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Marco Rubio hevesen bírálta a kubai rezsimet, amiért nem adta ki Chesimardot az amerikai hatóságoknak Fotó: AFP

„A kubai rezsim továbbra is menedéket nyújt terroristáknak és bűnözőknek, köztük az Egyesült Államokból szökött személyeknek” – nyilatkozta Rubio májusban. A kubai kormány a havannai amerikai nagykövetséget tájékoztatta Chesimard haláláról. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője közölte: 

Áldozatai nevében sajnáljuk, hogy a kubai diktatúra évtizedekig védelmezte ezt a szökevényt, és megakadályozta, hogy igazságszolgáltatás elé állhasson.

Az ügy visszatérő téma volt az amerikai politikában is

Donald Trump elnök első hivatali ideje alatt felszólította Kubát, hogy adja ki Chesimardot és a szigeten élő többi amerikai szökevényt. „Adják ki az amerikai igazságszolgáltatás elől menekülőket, beleértve a rendőrgyilkos Joanne Chesimardot is” – jelentette ki Trump 2017-ben. A Trump-kormány később szigorúbb szankciókat vezetett be Kuba ellen, és további intézkedéseket fontolgatott a szökevények visszatérésének elősegítésére.

Assata Shakur halála ezzel véget vetett évtizedekig tartó bujkálásának, de az ügy újra kiélezte a diplomáciai feszültségeket az Egyesült Államok és Kuba között, és tovább élénkíti a vitát a bűnözők és terroristák külföldi menedékjogáról.

Borítókép: Az FBI legkeresettebb terroristájának halála újra feszültséget szít az USA és Kuba között (Fotó: AFP)

