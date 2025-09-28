Az FBI legkeresettebb terroristájának halála újra feszültséget szít az USA és Kuba között

Kubai tisztviselők pénteken megerősítették, hogy Joanne Chesimard, más néven Assata Shakur, Havannában meghalt. A kubai külügyminisztérium közleménye szerint az amerikai állampolgárságú Shakur egészségügyi állapotának romlása és előrehaladott kora miatt halt meg 2025. szeptember 25-én. A nő évtizedeken keresztül a kubai kormány által biztosított menedékjogot élvezett, miután 1979-ben megszökött egy New Jersey-i börtönből.
Chesimardot 1977-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre Werner Foerster rendőr meggyilkolásáért, aki egy 1973-as lövöldözés során vesztette életét. A gyilkosság mellett több bűncselekmény, köztük fegyveres rablás is szerepelt az ellene felhozott vádpontok között. 1979-es szökése után bujkált, mígnem 1984-ben Kuba területén bukkant fel. Phil Murphy, New Jersey kormányzója és Patrick Callahan, az állami rendőrség főnöke közös nyilatkozatukban megerősítették, hogy beszéltek Marco Rubio külügyminiszterrel Chesimard haláláról.
Évek óta együttműködünk a Külügyminisztériummal, hogy Chesimardot visszahozzuk New Jersey-be, hogy igazságszolgáltatás elé állhasson
– fogalmaztak. Hozzátették, hogy továbbra is elkötelezettek Foerster rendőr emlékének tiszteletben tartása mellett, és határozottan ellenezni fogják a Chesimard maradványainak hazaszállítására irányuló kísérleteket.
Assata Shakur, aki Tupac Shakur keresztanyjaként és mostoha nagynénjeként vált ismertté, 2013-ban felkerült az FBI legkeresettebb terroristáinak listájára. Tagja volt a Fekete Felszabadítási Hadseregnek, amelyet az FBI az 1970-es évek egyik legerőszakosabb militáns szervezeteként tartott számon. 2019-ben Gurbir Grewal New Jersey-i főügyész Chesimardot „hazai terroristának” nevezte a Foerster elleni gyilkosság 46. évfordulóján.
A Black Lives Matter korábban Chesimard esetét a kubai „szolidaritás az afrikai származású elnyomott népekkel” illusztrálására használta, miközben 2021-ben dicsérte a kubai rezsimet az „Assata Shakurhoz hasonló fekete forradalmárok” védelméért – számolt be róla a Fox.