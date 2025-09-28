Az FBI legkeresettebb terroristájának halála újra feszültséget szít az USA és Kuba között

Kubai tisztviselők pénteken megerősítették, hogy Joanne Chesimard, más néven Assata Shakur, Havannában meghalt. A kubai külügyminisztérium közleménye szerint az amerikai állampolgárságú Shakur egészségügyi állapotának romlása és előrehaladott kora miatt halt meg 2025. szeptember 25-én. A nő évtizedeken keresztül a kubai kormány által biztosított menedékjogot élvezett, miután 1979-ben megszökött egy New Jersey-i börtönből.

A nő évtizedeken keresztül a kubai kormány által biztosított menedékjogot élvezett, miután 1979-ben megszökött egy New Jersey-i börtönből Fotó: AFP/FBI

Chesimardot 1977-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre Werner Foerster rendőr meggyilkolásáért, aki egy 1973-as lövöldözés során vesztette életét. A gyilkosság mellett több bűncselekmény, köztük fegyveres rablás is szerepelt az ellene felhozott vádpontok között. 1979-es szökése után bujkált, mígnem 1984-ben Kuba területén bukkant fel. Phil Murphy, New Jersey kormányzója és Patrick Callahan, az állami rendőrség főnöke közös nyilatkozatukban megerősítették, hogy beszéltek Marco Rubio külügyminiszterrel Chesimard haláláról.

Évek óta együttműködünk a Külügyminisztériummal, hogy Chesimardot visszahozzuk New Jersey-be, hogy igazságszolgáltatás elé állhasson

– fogalmaztak. Hozzátették, hogy továbbra is elkötelezettek Foerster rendőr emlékének tiszteletben tartása mellett, és határozottan ellenezni fogják a Chesimard maradványainak hazaszállítására irányuló kísérleteket.

O senador Marco Rúbio postou no twitter: Também em Cuba Há pelo menos 12 fugitivos, incluindo JoAnne Chesimard, uma terrorista membro do Exército de Libertação Negra condenada pelo assassinato de um policial estadual de Nova Jersey em 1973. pic.twitter.com/pUEaSQcfqi — Rosa Cunha (@Conservadora191) July 12, 2021

Assata Shakur, aki Tupac Shakur keresztanyjaként és mostoha nagynénjeként vált ismertté, 2013-ban felkerült az FBI legkeresettebb terroristáinak listájára. Tagja volt a Fekete Felszabadítási Hadseregnek, amelyet az FBI az 1970-es évek egyik legerőszakosabb militáns szervezeteként tartott számon. 2019-ben Gurbir Grewal New Jersey-i főügyész Chesimardot „hazai terroristának” nevezte a Foerster elleni gyilkosság 46. évfordulóján.

A Black Lives Matter korábban Chesimard esetét a kubai „szolidaritás az afrikai származású elnyomott népekkel” illusztrálására használta, miközben 2021-ben dicsérte a kubai rezsimet az „Assata Shakurhoz hasonló fekete forradalmárok” védelméért – számolt be róla a Fox.