A svájci Pruntrut (Porrentruy) városának vezetése szerint sikeresnek bizonyult az a döntés, hogy a nyári hónapokban korlátozták a külföldiek belépését a helyi szabadtéri uszodába, írja a Junge Freiheit.
A migránsok és külföldiek kizárása után nyugodtabb lett a svájci fürdő
Júliusban feltűnést keltett a külföldiek kitiltása egy svájci szabadtéri uszodából. Az intézkedést több zaklatás és erőszakos eset után vezették be és sikerrel, mint most kiderült.
A júliusban és augusztusban bevezetett szabályozás értelmében csak svájci állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők, turisták érvényes vendégkártyával, valamint svájci munkaszerződéssel rendelkező határ menti dolgozók léphettek be az uszodába. A cél – a városvezetés szerint – a biztonság garantálása, valamint a békés és tiszteletteljes légkör megőrzése volt.
Az uszodát visszafoglalták a helyiek, újra nyugalom és rendezettség uralkodik
– nyilatkozta Lionel Maitre, a pruntruti önkormányzat szabadidős ügyekért felelős vezetője.
Több látogató, mint tavaly
A számok magukért beszélnek: az intézkedések nem csökkentették, hanem növelték a látogatottságot: kétszer annyi bérletet adtak el, mint az előző évben, és a napi belépők száma is emelkedett – 37 ezerről 40 ezerre.
A döntést főként a Franciaországból érkező látogatók viselkedése indokolta. A város közvetlenül a francia határnál fekszik, és a múltban több panasz is érkezett a vendégekre. A problémák között szerepelt a fürdőszabályok megszegése, a fehérneműben való fürdés, a trágár beszéd, a fiatal nők zaklatása, valamint agresszív fellépés a személyzet figyelmeztetései után.
Maitre hangsúlyozta: a svájci vendégeknél ilyen jellegű problémák nem merültek fel.
A külföldiek kitiltása nem egyedi eset
Más svájci városokban is gondok adódtak a francia látogatókkal. A Blick beszámolója szerint például Bázelben idén nyáron 28 kitiltást kellett elrendelni az uszodákban, ebből 21 esetben francia állampolgárokat érintett az intézkedés.
Idén júniusban Németországban egy gelnhauseni szabadtéri fürdőben történt zaklatási ügy, amelyben szíriai származású férfiak több kiskorú lányt inzultáltak a medencében, tavaly szeptemberben pedig négy afgán férfi került bíróság elé, miután két fiatalkorú lányt zaklattak szexuálisan egy másik uszodában.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: DPA/AFP/Michael Reichel)
