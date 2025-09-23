Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

László András: Megint megpróbálnak beavatkozni a magyar választásokba

Bődületes kettős mércére hívta fel a figyelmet a Fidesz európai parlamenti képviselője. László András szerint a magyar választások közeledtével menetrendszerűen megszaporodnak a politikai támadások az ország ellen.

2025. 09. 23. 19:53
László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) napirendjén szereplő Magyarország-jelentéssel kapcsolatban szólalt fel László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Kettős mércére hívta fel a figyelmet felszólalásában László András az Európai Parlamentben (Illusztráció, forrás: Hemis via AFP)
Kettős mércére hívta fel a figyelmet felszólalásában László András az Európai Parlamentben. Fotó: Hemis via AFP

Közeledünk a magyar választásokhoz, és ilyenkor menetrendszerűen érkeznek a politikai támadások az Európai Parlamentből. Magyarországot elítélő újabb határozat is lesz – hívta fel a figyelmet a képviselő.

De most komolyan! Nem veszik észre önök, hogy milyen nyilvánvaló és nevetséges az, amit csinálnak? A 7-es cikkelyes eljárás Magyarország ellen hét éve zajlik. Ez egy zsákutca. A tanácsban 2018 óta nincs egyetértés abban, hogy megbüntessék Magyarországot

– emelte ki László András.

A magyarok a Sargentini-jelentés óta három országos választáson erősítették meg és szavaztak újra bizalmat Orbán Viktornak és a Fidesz–KDNP-nek. Három választáson! De ebben a házban mégsem tanultak belőle semmit. Megint megpróbálnak beavatkozni a magyar választásokba

– húzta alá. A képviselő szerint a Magyarországról szóló jelentések ráadásul mindig ugyanolyanok. Tárgybeli tévedések, politikai rosszindulat és bődületes kettős mérce jellemzi a határozatokat.

Vajon miért? Mert mindig ugyanazokkal egyeztetnek róla. Azokkal a szervezetekkel, amelyeket a Biden-kormányzat, a Soros-hálózat és az EU pénzén tartanak el. Többségükben hiteltelen szervezetek, amelyek nem a magyar emberek véleményét és egyáltalán nem az ő érdekeiket képviselik

– fogalmazott László András.

A 2022-es választásokban már láttunk egy súlyos külföldi beavatkozást, a baloldal javára. Erről természetesen ebben a házban nem akar beszélni senki. De a magyarok, köszönik szépen, a magyar demokráciát és a szabadságjogainkat meg tudják védeni, meg tudjuk védeni önök nélkül is

– szögezte le a Fidesz EP-képviselője. A jelentéstervezettel kapcsolatban pedig elmondta, árnyék-jelentéstevőként azon lesz, hogy minden tárgybéli tévedésre és kettős mércére felhívja a figyelmet.

Az EP-nek sem érdeke, hogy megint nevetség tárgyává váljon

– zárta felszólalását László András.

 

Borítókép: László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

