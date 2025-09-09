BrüsszelEurópai UnióMagyar Péter

Magyar Péter fenyegetése továbbra sem érdekli az EU-t

Nemrég a Tisza Párt vezetője arról beszélt, hogy egyes sajtóorgánumok működési engedélyét visszavonná, miután azok kiszivárgott adóemelésének tervéről írtak. Az EU azonban továbbra sem érzi fontosnak, hogy megszólaljon az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 12:12
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője az Európai Parlament ülésén szólalt fel. A képviselő ismét emlékeztette az egybegyűlt képviselőket, hogy a Tisza Párt médiumokat fenyegetett nemrég, azonban ezt még mindig nem vitatták meg az EP-ben. 

László András szerint az EU továbbra is hallgat Magyar Péter fenyegetései ügyében
László András szerint az EU továbbra is hallgat Magyar Péter fenyegetései ügyében (Fotó: Hans Lucas/Martin Bertrand)

A képviselő felszólalásában felidézte, hogy Magyar Péter nemrég arról beszélt, hogy felfüggesztené egyes sajtóorgánumok engedélyét, miután azok pártja kiszivárgott adóemelési terveiről írtak.

Ezt nem vitatták meg, miután Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Brüsszel jelöltje – fogalmazott a képviselő.

László András szerint ez legalább megmutatta, hogy a Tisza nemcsak adóemelést, de cenzúrát is tervez az országba ha megválasztják. Nem ez az első eset, amikor az Európai Unió baloldali politikusai és vezetői összezárnak a Tisza Párt vezetője mögött.

Magyar Péternek nem ez volt az első támadása a sajtó ellen. 

Mint ismeretes, a Tisza Párt nemrég Erdélyben szervezett tábort, ahonnan azonban több sajtóorgánumot is kitiltottak az első nap vége előtt, köztük a Magyar Nemzetet is. Szintén emlékezetes volt, amikor Magyar Péter országjárás közben elkapta a Mandiner munkatársa, akinek azonban válasz helyett a kezére is rácsapta a járművének ajtaját a politikus.

Magyar Péter az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról.

Így viszont az EP döntésén múlik a mentelmi jogának felfüggesztése, ami feltehetőleg nem fog megtörténni. 

Borítókép: László András (Fotó: AFP)

