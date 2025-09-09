Magyar Péter fenyegetése továbbra sem érdekli az EU-t

László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője az Európai Parlament ülésén szólalt fel. A képviselő ismét emlékeztette az egybegyűlt képviselőket, hogy a Tisza Párt médiumokat fenyegetett nemrég, azonban ezt még mindig nem vitatták meg az EP-ben.

László András szerint az EU továbbra is hallgat Magyar Péter fenyegetései ügyében (Fotó: Hans Lucas/Martin Bertrand)

A képviselő felszólalásában felidézte, hogy Magyar Péter nemrég arról beszélt, hogy felfüggesztené egyes sajtóorgánumok engedélyét, miután azok pártja kiszivárgott adóemelési terveiről írtak.

Ezt nem vitatták meg, miután Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Brüsszel jelöltje – fogalmazott a képviselő.

László András szerint ez legalább megmutatta, hogy a Tisza nemcsak adóemelést, de cenzúrát is tervez az országba ha megválasztják. Nem ez az első eset, amikor az Európai Unió baloldali politikusai és vezetői összezárnak a Tisza Párt vezetője mögött.

Magyar Péternek nem ez volt az első támadása a sajtó ellen.

Mint ismeretes, a Tisza Párt nemrég Erdélyben szervezett tábort, ahonnan azonban több sajtóorgánumot is kitiltottak az első nap vége előtt, köztük a Magyar Nemzetet is. Szintén emlékezetes volt, amikor Magyar Péter országjárás közben elkapta a Mandiner munkatársa, akinek azonban válasz helyett a kezére is rácsapta a járművének ajtaját a politikus.

Magyar Péter az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról.

Így viszont az EP döntésén múlik a mentelmi jogának felfüggesztése, ami feltehetőleg nem fog megtörténni.

Borítókép: László András (Fotó: AFP)