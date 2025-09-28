Szergej LavrovENSZEgyesült ÁllamokMarco Rubio

Lavrov bejelentette az új diplomáciai tárgyalások időpontját

Oroszország és az Egyesült Államok még az idei ősz folyamán újabb tárgyalási fordulót tart a kétoldalú viszonyban felmerülő vitás kérdések rendezésére – közölte Szergej Lavrov külügyminiszter.

2025. 09. 28.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Forrás: AFP
Lavrov arról is beszámolt, hogy a téma előkerült Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén. Elmondása szerint a felek olyan ügyekről folytatják a konzultációkat, mint a vízumkiadás, a nagykövetségek működésével kapcsolatos akadályok, az ingatlanok ügye és más, a diplomáciai képviseletek mindennapi tevékenységét befolyásoló problémák.

(COMBO) This combination of pictures created on September 19, 2025 shows US Secretary of State Marco Rubio giving a media briefing during the ASEAN Foreign Ministers' Meeting at the Convention Centre in Kuala Lumpur on July 11, 2025. Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov speaking during a joint news conference with India's Foreign Minister at Zinaida Morozova's Mansion in Moscow on August 21, 2025.. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov will meet US Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the United Nations General Assembly next week, Russian state media cited Moscow's UN envoy as saying on September 19, 2025. (Photo by Mandel NGAN and Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)
Lavrov arról is beszámolt, hogy a téma előkerült Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén (Fotó: AFP)

A tárcavezető felidézte: az idei évben már kétszer találkoztak, először Rijádban, majd Isztambulban. Augusztusban pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában folytattak tárgyalásokat, ami szintén újabb lendületet adott a két ország diplomáciai kapcsolatainak – írja az Origo.

Szergej Lavrov: Oroszország kész tárgyalni

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban. Lavrov provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket. Szergej Lavrov az ENSZ közgyűlésében elmondott beszédében hangsúlyozta: 

Oroszország továbbra is a nemzetközi együttműködést szorgalmazza, azonban ezeket új alapokra kell helyezni a jövőben, olyan alapokra, ahol újra minden tagország szava egyenértékű. 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

