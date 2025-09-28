Lavrov bejelentette az új diplomáciai tárgyalások időpontját

Lavrov arról is beszámolt, hogy a téma előkerült Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén. Elmondása szerint a felek olyan ügyekről folytatják a konzultációkat, mint a vízumkiadás, a nagykövetségek működésével kapcsolatos akadályok, az ingatlanok ügye és más, a diplomáciai képviseletek mindennapi tevékenységét befolyásoló problémák.

(Fotó: AFP)

A tárcavezető felidézte: az idei évben már kétszer találkoztak, először Rijádban, majd Isztambulban. Augusztusban pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában folytattak tárgyalásokat, ami szintén újabb lendületet adott a két ország diplomáciai kapcsolatainak – írja az Origo.