Kábelszakadás okozta a lisszaboni siklóvasút balesetét az előzetes vizsgálat szerint

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a portugál fővárosban a siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte – közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szombat esti jelentésében. Lisszabonban nemzeti gyásznapot tartottak a tragédia után.

2025. 09. 07.
Munkások távolítják el a roncsokat a Gloria siklóvasút baleset helyszínén Lisszabonban, 2025. szeptember 4-én. Portugália csütörtökön nemzeti gyásznapot tartott, miután Lisszabon egyik híres siklóvasútja erőteljesen kisiklott, 16 ember, köztük külföldiek életét vesztette, és öt ember súlyosan megsérült. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen – pontosították a nyomozók első közleményükben, amely megerősített megállapításokat tartalmaz, és nem pontos következtetéseket a lisszaboni baleset okaira vonatkozóan. 

Lisszabon: megemlékezéseket tartottak a siklóvasút-baleset helyszínén
Lisszabon: megemlékezéseket tartottak a siklóvasút-baleset helyszínén (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset „a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt”. 

A jelentés szerint az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le. 

A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az átlagosan 18 százalékos lejtőn

– emlékeztettek a GPIAAF nyomozói. 

A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calcada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található

– írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el. 

Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak

 – írták, hozzátéve, hogy a kocsikban utazók pontos száma jelenleg nem ismert. Néhány perccel később a kabinok megkezdték útjukat, de néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt. A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a felső állomástó Calcada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni – írták a GPIAAF nyomozói. 

Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calcada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult

– derült ki a jelentésből. Az előzetes vizsgálat szerint a jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte. 

Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének, mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. 

A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg. Öt portugál és tizenegy külföldi halt meg a balesetben, amelynek a legfrissebb adatok szerint mintegy húsz sérültje is van.
Amint arról korábban beszámoltunk, tizennyolcan kerültek kórházba, közülük öten súlyos állapotban, miután kisiklott a siklóvasút a portugál fővárosban

Borítókép: Munkások távolítják el a roncsokat a Gloria siklóvasút-baleset helyszínén Lisszabonban, 2025. szeptember 4-én. Portugália csütörtökön nemzeti gyásznapot tartott, miután Lisszabon egyik híres siklóvasútja kisiklott, 16 ember, köztük külföldiek életét vesztette, és öt ember súlyosan megsérült. (Fotó: AFP)

 

 

