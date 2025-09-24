Emmanuel MacronNew YorkTrump

Macron ismét bohócot csinált magából

Telefonos segítséget vett igénybe a francia elnök, de így sem tudta megoldani a New York utcáin előállt helyzetet. Macron amerikai kollégáját, Donald Trumpot hívta fel.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 0:00
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét ostoba szituációba került Emmanuel Macron francia elnök. Macron New York utcáin haladt, amikor autóját félreállították az elnöki konvoj miatt – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Macron Donald Trump amerikai elnököt hívta fel segítségért
Macron Donald Trump amerikai elnököt hívta fel segítségért  (Fotó: Getty Images via AFP)

Az esetről készült videó tanúsága szerint Macron kiszállt az autójából, és először a szolgálatot teljesítő rendőrt kezdte el győzködni, hogy engedje át még a konvoj érkezése előtt, de nem járt sikerrel.

Nagyon sajnálom, elnök úr, minden leállt

– válaszolta a rendőr.

Macron ezután egyszerűen felhívta Donald Trump amerikai elnököt.

Találd ki, mi van, most az utcán állok, mert minden leállt miattad

– mondta Trumpnak. Azonban a jelek szerint ismét felsült, ugyanis végül azt tette, amit az egyszerű New York-iak szoktak: gyalog indult el a céljához, a francia nagykövetségre, kísérete pedig hűségesen követte.

A francia elnöknek különös tehetsége van ahhoz, hogy köznevetség tárgyává tegye magát. Nemrégiben a házassági problémáitól zengett a világsajtó, amikor felesége, Brigitte Macron a kamerák kereszttüzében vágta pofon vietnámi látogatásukra való megérkezéskor.

Májusban pedig abból lett botrány, hogy a francia állam feje egy fehér tárgyat rejt el, miközben brit és német vezetőkkel együtt tartott Kijevbe. A videó napvilágra kerülésekor azonnal elindultak a találgatások, egyesek szerint ugyanis a fehér tárgy kokain volt.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.