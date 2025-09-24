Macron ismét bohócot csinált magából

Ismét ostoba szituációba került Emmanuel Macron francia elnök. Macron New York utcáin haladt, amikor autóját félreállították az elnöki konvoj miatt – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Macron Donald Trump amerikai elnököt hívta fel segítségért (Fotó: Getty Images via AFP)

Az esetről készült videó tanúsága szerint Macron kiszállt az autójából, és először a szolgálatot teljesítő rendőrt kezdte el győzködni, hogy engedje át még a konvoj érkezése előtt, de nem járt sikerrel.

Nagyon sajnálom, elnök úr, minden leállt

– válaszolta a rendőr.

Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade



Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron.



Macron got out of the vehicle, called Trump, and jokingly asked him to “clear the… pic.twitter.com/fcRd3Md336 — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Macron ezután egyszerűen felhívta Donald Trump amerikai elnököt.

Találd ki, mi van, most az utcán állok, mert minden leállt miattad

– mondta Trumpnak. Azonban a jelek szerint ismét felsült, ugyanis végül azt tette, amit az egyszerű New York-iak szoktak: gyalog indult el a céljához, a francia nagykövetségre, kísérete pedig hűségesen követte.

A francia elnöknek különös tehetsége van ahhoz, hogy köznevetség tárgyává tegye magát. Nemrégiben a házassági problémáitól zengett a világsajtó, amikor felesége, Brigitte Macron a kamerák kereszttüzében vágta pofon vietnámi látogatásukra való megérkezéskor.

Májusban pedig abból lett botrány, hogy a francia állam feje egy fehér tárgyat rejt el, miközben brit és német vezetőkkel együtt tartott Kijevbe. A videó napvilágra kerülésekor azonnal elindultak a találgatások, egyesek szerint ugyanis a fehér tárgy kokain volt.

On the way back from Kyiv, journalists unexpectedly entered the leaders’ cabin. German advisor Merz hid a spoon used for cocaine, while French President Macron concealed a bag of it. pic.twitter.com/NmlGXTncvE — Tony Seruga (@TonySeruga) May 11, 2025

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)