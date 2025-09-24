Macron ismét bohócot csinált magából

Ismét ostoba szituációba került Emmanuel Macron francia elnök. Macron New York utcáin haladt, amikor autóját félreállították az elnöki konvoj miatt – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.
Az esetről készült videó tanúsága szerint Macron kiszállt az autójából, és először a szolgálatot teljesítő rendőrt kezdte el győzködni, hogy engedje át még a konvoj érkezése előtt, de nem járt sikerrel.
Nagyon sajnálom, elnök úr, minden leállt
– válaszolta a rendőr.
Macron ezután egyszerűen felhívta Donald Trump amerikai elnököt.
Találd ki, mi van, most az utcán állok, mert minden leállt miattad
– mondta Trumpnak. Azonban a jelek szerint ismét felsült, ugyanis végül azt tette, amit az egyszerű New York-iak szoktak: gyalog indult el a céljához, a francia nagykövetségre, kísérete pedig hűségesen követte.
A francia elnöknek különös tehetsége van ahhoz, hogy köznevetség tárgyává tegye magát. Nemrégiben a házassági problémáitól zengett a világsajtó, amikor felesége, Brigitte Macron a kamerák kereszttüzében vágta pofon vietnámi látogatásukra való megérkezéskor.
Májusban pedig abból lett botrány, hogy a francia állam feje egy fehér tárgyat rejt el, miközben brit és német vezetőkkel együtt tartott Kijevbe. A videó napvilágra kerülésekor azonnal elindultak a találgatások, egyesek szerint ugyanis a fehér tárgy kokain volt.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)