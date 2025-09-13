FranciaországFitch RaitingsMarine Le Pen

Marine Le Pen: Le kell számolnunk a macronizmussal

A Fitch hitelminősítő péntek este A+-ra rontotta Franciaország államadósságának besorolását. Elemzők szerint ez a tartós politikai instabilitás és a költségvetési bizonytalanságok következménye. Marine Le Pen kijelentette: Franciaországnak nem szabad több időt vesztegetnie „saját gyávaságuk csapdájába esett politikusokra”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 17:25
Marine Le Pen Fotó: VIRGINIE HAFFNER Forrás: Hans Lucas
Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings, mindenekelőtt azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a magas deficitek miatt tovább romlanak a francia államadósság-folyamatok. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi AA mínuszról egy fokozattal A pluszra rontotta a hosszú futamú francia szuverén küladósság-kötelezettségek csődkockázati besorolását. Marine Le Pen ellenzéki vezető szerint ez várható volt. 

Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings, Marine Le Pen szerint le kell számolni a macronizmussal
Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings, Marine Le Pen szerint le kell számolni a macronizmussal. Fotó: AFP

Ez a sajnos várható és rettegett leminősítés azt mutatja, hogy 

Franciaország nem vesztegethet több időt a saját gyávaságuk csapdájába esett politikusokra, akiknek nincs más ajánlatuk, mint az adóztatás, a társadalmi előnyök feláldozása és a költségvetési hanyagságuk pótlására szolgáló megszorítások

írta közösségi oldalán a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezéralakja. 

Marine Le Pen hozzátette, 

szakítanunk kell a macronizmussal, amelynek mérgező alkalmatlanságát a rendszer gondosan leplezi az arrogáns szakértelem álcájával, hogy még jobban tönkretegye Franciaországot, és megakadályozza a Nemzeti Tömörülést abban, hogy újjáépítse országunkat.

A Fitch a leminősítés indoklásában kiemelte azt a várakozását, hogy a folyamatosan deficites elsődleges költségvetési mérlegek miatt folytatódik a francia államadósság növekedése. 

A hitelminősítő szerint a francia kormány veresége a héten tartott bizalmi szavazáson a belpolitikai környezet fokozódó polarizációját és szétforgácsolódását illusztrálja, és az ezzel járó instabilitás miatt valószínűtlen, hogy teljesíthető lesz a távozó kormány által 2029-re előirányzott háromszázalékos deficitcél.

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

