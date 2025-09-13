Marine Le Pen: Le kell számolnunk a macronizmussal

Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings, mindenekelőtt azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a magas deficitek miatt tovább romlanak a francia államadósság-folyamatok. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi AA mínuszról egy fokozattal A pluszra rontotta a hosszú futamú francia szuverén küladósság-kötelezettségek csődkockázati besorolását. Marine Le Pen ellenzéki vezető szerint ez várható volt.

Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings, Marine Le Pen szerint le kell számolni a macronizmussal. Fotó: AFP

Ez a sajnos várható és rettegett leminősítés azt mutatja, hogy

Franciaország nem vesztegethet több időt a saját gyávaságuk csapdájába esett politikusokra, akiknek nincs más ajánlatuk, mint az adóztatás, a társadalmi előnyök feláldozása és a költségvetési hanyagságuk pótlására szolgáló megszorítások

– írta közösségi oldalán a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezéralakja.

Marine Le Pen hozzátette,

szakítanunk kell a macronizmussal, amelynek mérgező alkalmatlanságát a rendszer gondosan leplezi az arrogáns szakértelem álcájával, hogy még jobban tönkretegye Franciaországot, és megakadályozza a Nemzeti Tömörülést abban, hogy újjáépítse országunkat.

A Fitch a leminősítés indoklásában kiemelte azt a várakozását, hogy a folyamatosan deficites elsődleges költségvetési mérlegek miatt folytatódik a francia államadósság növekedése.