David Lammy brit külügyminiszter bejelentette, hogy Nagy-Britannia 1,3 milliárd dollárt utalt át Ukrajnának, amelyet a befagyasztott orosz vagyon felhasználásából származó nyereségként kapott – emlékeztetett Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki Lammyt „idióta angolnak” titulálta.

Nos, ez egy dolgot jelent: a brit tolvajok átadták az orosz pénzt a neonáciknak. A következmények? Nagy-Britannia jogsértést követett el, és Oroszországnak, ahogy a jogászok mondják, jogcíme keletkezett vele és a jelenlegi banderista Ukrajnával szemben

– mutatott rá Medvegyev.

Azonban mivel a volt államfő szerint jelenleg érthető okokból nincs mód arra, hogy Oroszország jogi úton vegyen elégtételt, más módot fognak találni. Oroszországnak csak egy módja van az összeg visszaszerzésére: természetben kell visszavenni a lefoglalt javakat.

Vagyis »ukrán földdel« és más ingó és ingatlan vagyonnal, amely azon található

– magyarázta, hozzátéve, hogy nem az „új orosz régiók földjeiről” beszél, mert azok amúgy is az oroszoké.

Van persze egy másik lehetőség is: a brit korona értékeinek elkobzása.

Ezekből még mindig van elég különböző helyeken, beleértve az Oroszországban találhatókat is

– zárta bejegyzését Dmitrij Medvegyev.

