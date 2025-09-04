Dmitrij MedvegyevUkrajnaNagy-BritanniaDavid Lammy

A briteket fenyegeti Moszkva

Jogsértést követett el Nagy-Britannia a volt orosz elnök szerint. Mivel Oroszország jogilag nem tud elégtételt venni, más módokat keres – figyelmeztetett Dmitrij Medvegyev.

2025. 09. 04. 20:01
Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök Fotó: AFP
David Lammy brit külügyminiszter bejelentette, hogy Nagy-Britannia 1,3 milliárd dollárt utalt át Ukrajnának, amelyet a befagyasztott orosz vagyon felhasználásából származó nyereségként kapott – emlékeztetett Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki Lammyt „idióta angolnak” titulálta.

Medvegyev idióta angolnak titulálta David Lammy brit külügyminisztert
Medvegyev idióta angolnak titulálta David Lammy brit külügyminisztert  (Fotó: Anadolu via AFP)

Nos, ez egy dolgot jelent: a brit tolvajok átadták az orosz pénzt a neonáciknak. A következmények? Nagy-Britannia jogsértést követett el, és Oroszországnak, ahogy a jogászok mondják, jogcíme keletkezett vele és a jelenlegi banderista Ukrajnával szemben

– mutatott rá Medvegyev.

Azonban mivel a volt államfő szerint jelenleg érthető okokból nincs mód arra, hogy Oroszország jogi úton vegyen elégtételt, más módot fognak találni. Oroszországnak csak egy módja van az összeg visszaszerzésére: természetben kell visszavenni a lefoglalt javakat.

Vagyis »ukrán földdel« és más ingó és ingatlan vagyonnal, amely azon található

– magyarázta, hozzátéve, hogy nem az „új orosz régiók földjeiről” beszél, mert azok amúgy is az oroszoké.

Van persze egy másik lehetőség is: a brit korona értékeinek elkobzása.

Ezekből még mindig van elég különböző helyeken, beleértve az Oroszországban találhatókat is

– zárta bejegyzését Dmitrij Medvegyev.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök (Fotó: AFP)

