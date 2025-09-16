Dubajingatlancsalás

Így próbálják a magyarokat dubaji ingatlanokkal átverni, mutatjuk, mire érdemes figyelni

Gyakran félrevezető információkkal dolgoznak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 16. 11:20
Tömegével jelentek meg Magyarországon a dubaji ingatlanokat hirdető, gyakran engedély nélküli ügynökök, akik sok esetben félrevezető információkkal dolgoznak – figyelmeztet Bencsik Tamás, a Livin’ Experts ügyvezetője.

A dubaji piacon hivatalos RERA-licenc szükséges, ám sok közvetítő ezzel nem rendelkezik. A „flippelés” mint gyors nyereség lehetősége gyakran irreális, mivel az építés alatt álló lakásokra nincs valódi kereslet. Bencsik szerint csak tapasztalt, helyi szakértőkkel érdemes belevágni a dubaji befektetésbe, mivel a piac hosszú távú gondolkodást igényel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 


