Menczer TamásbűnözésSvédország

Menczer Tamás: A svéd miniszterelnök oktat bennünket?

Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit – emlékeztetett közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás kijelentette: aggódunk Svédországért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 16:35
Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svéd miniszterelnök oktat bennünket? – tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett:

A svéd mintademokráciában az idén augusztus végéig 113 lövöldözés és 119 robbantás volt, vagyis Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit. Az áldozatok között gyerekek is vannak. A svéd rendőrség szerint Svédországban 59 no-go zóna van. A svéd Lundi Egyetem adatai szerint a nemi erőszakot elkövetők 63 százaléka migráns. 

Ez tehát Svédország, a svéd kormány, a svéd miniszterelnök beengedte a bevándorlókat, a migránsokat, ők a brüsszeli utat választották, és ez lett belőle. Mi a magyar utat választjuk, senki nem jöhet be – emelte ki, és megjegyezte: 

Aggódunk Svédországért.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.