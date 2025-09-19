Menczer Tamás: A svéd miniszterelnök oktat bennünket?

A svéd miniszterelnök oktat bennünket? – tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett:

A svéd mintademokráciában az idén augusztus végéig 113 lövöldözés és 119 robbantás volt, vagyis Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit. Az áldozatok között gyerekek is vannak. A svéd rendőrség szerint Svédországban 59 no-go zóna van. A svéd Lundi Egyetem adatai szerint a nemi erőszakot elkövetők 63 százaléka migráns.

Ez tehát Svédország, a svéd kormány, a svéd miniszterelnök beengedte a bevándorlókat, a migránsokat, ők a brüsszeli utat választották, és ez lett belőle. Mi a magyar utat választjuk, senki nem jöhet be – emelte ki, és megjegyezte:

Aggódunk Svédországért.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)