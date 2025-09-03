„Őrült kirohanás a német kancellártól”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a német kancellár korábban úgy fogalmazott: – Putyin háborús bűnös! Talán a jelenkor legsúlyosabb háborús bűnöse, akit ilyen mértékben látunk. Világosan meg kell határoznunk, hogyan bánunk a háborús bűnösökkel.

Philippot a bejegyzésében hozzáfűzte: „Merz Von der Leyen, Macron és Zelenszkij társaságában Párizsba utazik, hogy előkészítsék »csapatok Ukrajnába küldését«: egyértelműen összehangolt tervük van a feszültség fokozására, lásd például a hamis GPS-ügyet.”

Legfőbb ideje megállítani ezt a bandát!

– zárta a bejegyzését a francia politikus.