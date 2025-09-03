Philippot azt írta: „Őrült kirohanás a német kancellártól, Merztől. Rendkívül éles hangon támadta Oroszországot és Vlagyimir Putyint.”
„Őrült kirohanás a német kancellártól”
Florian Philippot, az Európai Parlament korábbi képviselője, a francia Hazafiak párt vezetője a közösségi oldalán reagált Friedrich Merz német kancellár kijelentéseire.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a német kancellár korábban úgy fogalmazott: – Putyin háborús bűnös! Talán a jelenkor legsúlyosabb háborús bűnöse, akit ilyen mértékben látunk. Világosan meg kell határoznunk, hogyan bánunk a háborús bűnösökkel.
Philippot a bejegyzésében hozzáfűzte: „Merz Von der Leyen, Macron és Zelenszkij társaságában Párizsba utazik, hogy előkészítsék »csapatok Ukrajnába küldését«: egyértelműen összehangolt tervük van a feszültség fokozására, lásd például a hamis GPS-ügyet.”
Legfőbb ideje megállítani ezt a bandát!
– zárta a bejegyzését a francia politikus.
Friedrich Merz a kínai látogatása során egyébként javasolta, hogy Genf legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne – írja a Reuters. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette:
Merz az elmúlt órákban több kedvezőtlen kijelentést is tett, ezért jelenleg aligha lehet figyelembe venni a véleményét.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (AFP)
