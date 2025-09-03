MerzvádPutyinháborús bűnös

„Őrült kirohanás a német kancellártól”

Florian Philippot, az Európai Parlament korábbi képviselője, a francia Hazafiak párt vezetője a közösségi oldalán reagált Friedrich Merz német kancellár kijelentéseire.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 20:08
Friedrich Merz Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Philippot azt írta: „Őrült kirohanás a német kancellártól, Merztől. Rendkívül éles hangon támadta Oroszországot és Vlagyimir Putyint.”

Merz Putyint támadta (Fotó: AMREI SCHULZ / Photothek Media Lab)
Merz Putyint támadta. Fotó: Photothek Media Lab

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a német kancellár korábban úgy fogalmazott: – Putyin háborús bűnös! Talán a jelenkor legsúlyosabb háborús bűnöse, akit ilyen mértékben látunk. Világosan meg kell határoznunk, hogyan bánunk a háborús bűnösökkel. 

Philippot a bejegyzésében hozzáfűzte: „Merz Von der Leyen, Macron és Zelenszkij társaságában Párizsba utazik, hogy előkészítsék »csapatok Ukrajnába küldését«: egyértelműen összehangolt tervük van a feszültség fokozására, lásd például a hamis GPS-ügyet.”

Legfőbb ideje megállítani ezt a bandát!

– zárta a bejegyzését a francia politikus.

Friedrich Merz a kínai látogatása során egyébként javasolta, hogy Genf legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne – írja a Reuters. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: 

Merz az elmúlt órákban több kedvezőtlen kijelentést is tett, ezért jelenleg aligha lehet figyelembe venni a véleményét.

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu