Elegük lett a hollandoknak, a migráció ellen tüntettek Hágában + videó

A holland rendőrség könnygázzal és vízágyúval oszlatta szét a bevándorlásellenes tüntetőket Hágában – írta az Origo. Harminc embert letartóztattak és két rendőr megsérült, amikor a tüntetők összecsaptak a rendőrséggel, és néhányan kövekkel és palackokkal dobálták őket.

Migrációellenes tüntetésen csaptak össze a tüntetők és a rendőrök Hollandiában. Fotó: Anadolu/Mouneb Taim

Körülbelül 1500 ember blokkolta a várost átszelő autópályát, miközben egy rendőrautót felgyújtottak

– jelentette a holland ANP hírügynökség a rendőrség adataira hivatkozva.

Dick Schoof miniszterelnök elítélte a történteket és a „sokkoló és bizarr képeket a szégyenteljes erőszakról”, mondván, hogy ez „teljesen elfogadhatatlan” – emelte ki a BBC.

A tüntetést egy jobboldali aktivista szervezte, aki szigorúbb migrációs politikát és a menedékkérőkkel szembeni keményebb fellépést követelt.

A tüntetők betörték a balközép D66 párt központjának ablakait is, sajtóhírek szerint a tüntetés idején senki sem tartózkodott a D66 irodáiban.

Migráció: belebukott a holland kormány

A holland kormány júniusban megbukott, miután Geert Wilders a közösségi oldalán bejelentette: a kormány nem írta alá a Szabadságpárt menekültügyi szabályozást, migrációs és a bevándorlási politikát érintő előterjesztéseit, és nincs változtatás a fő koalíciós megállapodásban, ezért a PVV kilép a koalícióból. Wilders a migrációval kapcsolatos vita nyomán így kivonta pártját a kormánykoalícióból. A kormánykoalíció kevesebb mint egy évig volt hatalmon. Két hónappal a holland parlamenti választások előtt Geert Wilders jobboldali-patrióta Szabadságpártja (PVV) vezeti a közvélemény-kutatásokat. Az előre hozott választásokat október 29-ére tűzték ki, miután a PVV júniusban kilépett a koalícióból a migrációs politika körüli viták miatt.

Borítókép: Hollandiában migrációellenes tüntetésen csaptak össze a rendőrök és a tüntetők (Fotó: AFP)