Gál Kinga: Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának

Gál Kinga Facebook-bejegyzésében ezt írta: „Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának. Nem »menekültek«, nem »szerencsétlen áldozatok«, hanem erőszakos tömeg, amely kövekkel és fadarabokkal támadt a magyar rendőrökre. Ez volt a »nyitott kapuk« politikájának véres valósága.”
Gál Kinga felidézte:
A magyar rendőrök, katonák és határvadászok azonban helytálltak, azóta is hálásak vagyunk munkájukért. És mit tett közben és azóta is Brüsszel? Nem köszönetet mondott, hanem kioktatott. Nem elismerést kaptunk, hanem bírságokat.
A röszkei nap üzenete világos: ha nem vesszük kezünkbe a sorsunkat, nem védjük meg a határainkat, ma olyan hírekkel és képsorokkal kellene szembesülnünk, mint amilyeneket a nyugat-európai utcákról látunk és hallunk nap mint nap.
Számos tagállam folytat elkeseredett harcot az illegális migrációval és annak következményeivel szemben: Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország, és a sort még lehetne folytatni.