Gál Kinga: Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának

Tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án, Röszkén drámai események történtek a magyar–szerb határon: migránsok százai támadták meg a rendőröket kövekkel és fadarabokkal. Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője Facebook-bejegyzésében emlékeztet arra, hogy a határvédők helytálltak, míg az unió elismerés helyett büntetéseket rótt ki. A röszkei csata üzenete világos: a határaink védelme a nemzeti érdekek és a biztonság szempontjából ma is kulcsfontosságú.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 12:05
Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai Parlamenti képviselőcsoportjának elnöke Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Gál Kinga Facebook-bejegyzésében ezt írta: „Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának. Nem »menekültek«, nem »szerencsétlen áldozatok«, hanem erőszakos tömeg, amely kövekkel és fadarabokkal támadt a magyar rendőrökre. Ez volt a »nyitott kapuk« politikájának véres valósága.”

Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának
Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának. Fotó: AFP

Gál Kinga felidézte:

A magyar rendőrök, katonák és határvadászok azonban helytálltak, azóta is hálásak vagyunk munkájukért. És mit tett közben és azóta is Brüsszel? Nem köszönetet mondott, hanem kioktatott. Nem elismerést kaptunk, hanem bírságokat.

2015. szeptember 16. – Röszke ❗️Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának. Nem...

Posted by Gál Kinga on Tuesday, September 16, 2025

A röszkei nap üzenete világos: ha nem vesszük kezünkbe a sorsunkat, nem védjük meg a határainkat, ma olyan hírekkel és képsorokkal kellene szembesülnünk, mint amilyeneket a nyugat-európai utcákról látunk és hallunk nap mint nap.

Számos tagállam folytat elkeseredett harcot az illegális migrációval és annak következményeivel szemben: Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország, és a sort még lehetne folytatni. 

Mi, Patrióták az Európai Parlamentben is kimondjuk az igazságot az illegális migrációról, még akkor is, ha rendre el akarnak minket hallgattatni. Nem volt ez másképp a múlt heti plenáris ülésen sem.

A baloldal hisztérikus tiltakozása ellenére sikerült napirendre venni egy migrációs vitát, ahol számos patrióta, konzervatív képviselő nyíltan támogatásáról biztosított bennünket, köszönetet mondva a kitartásunkért – tette hozzá Gál Kinga.

