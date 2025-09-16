Ilyen volt a röszkei határátkelőhely ostroma + videó

„Tíz éve ostromolták a magyar határt Röszkénél az illegális migránsok. De időben léptünk: kerítést építettünk, és szigorítottuk a jogszabályokat is” – emlékeztetett a közösségi oldalán Magyarország kormánya. Rámutattak: ennek köszönhetően Magyarországon zéró a migránsok száma, miközben a nyugat-európai országok bevándorlóországok lettek.

Magyar rendőrök vízágyúval próválják oszlatni a röszkei határátkelőnél támadó migránsokat 2015. szeptember 16-án (Fotó: Kurucz Árpád)

A bejegyzésben egy látványos videót is megosztottak, amelyben felvételeket láthatunk a magyar–szerb határom álló kerítés felállításáról, valamint arról, ahogy azt módszeresen rongálják az agresszív, zömében közel-keleti származású migránsok. A kormány emlékeztetett, a határvédelemmel egymillió migránst tartóztattak fel, és a nyomás azóta is folyamatos. A brüsszeli vezetéssel összefonódott Tisza Párta utalva pedig leszögezték: elég egy rossz döntés, és Magyarországra is az vár, mint a Nyugatra.

A hiba, ami végleg megpecsételi egy ország sorsát

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Harcosok órája mai adásában rámutatott: vannak olyan hibák, amelyek végleg megpecsételik egy ország sorsát, ilyen például az, hogy beengedik az illegális migránsok tömegét.

Ha bejön több százezer muszlim Magyarországra, akkor soha többet nem tudunk megszabadulni tőlük. Érdemes abba is belegondolni, hogy hány millió magyar adta az életét, például a Hunyadiak idején, hogy nekünk ne kelljen a saría árnyékában élni. És az a helyzet, aki egyszer elrontotta, ők többet ezt nem tudják reparálni

– mutatott rá, példaként említve a nyugat-európai országokat. Úgy vélte, ennek az a következménye, hogy például az az idősebb generáció, aki ma Franciaországban él, az utolsó, aki még francia életet élhet. – Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon még küzdhetünk legalább azért, hogy magyar életet élhessünk – tette hozzá.

Ha baj van, Magyarország csak magára számíthat

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán is megemlékezett a röszkei határátkelőhely ostromáról: „tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél (…) Mi, magyarok aznap újra megtanultuk, hogy brüsszeli paragrafusokkal és a birodalmi központban kitalált paktumokkal nem lehet megvédeni a határokat. Megtanultuk, hogy a naivitást könyörtelenül megbüntetik – akkor is, ha jóindulattal párosul. És azt is megtanultuk, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk.” Egy későbbi bejegyzésében pedig leszögezte:

„Magyarország nem lesz bevándorlóország. Migráció ügyében nem kötünk kompromisszumot!”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi elnöke is megemlékezett az eseményről, amelynek kapcsán közösségi oldalán rámutatott: a nyugat-európai országok saját naivitásuk csapdájába estek: gettósodás, robbanásszerűen növekvő bűnözés, erőszak és félelem. Szerinte ezzel szemben Magyarország ma is Európa egyik utolsó bástyája, ahol az emberek még nyugodtan élhetnek.