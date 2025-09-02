TrumpFehér Házbejelentés

Mindenki azt találgatja, mit jelent be Trump este

A Fehér Ház hivatalos naptárában megjelent egy bejegyzés, ami szerint az amerikai elnök bejelentést tesz. Donald Trump a tervek szerint magyar idő szerint este nyolckor beszél majd.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 12:14
Fotó: ALEX WONG Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Nagy bejelentésre készülhet az amerikai elnök. A Fehér Ház hivatalos naptárában nemrég megjelent egy bejegyzés, ami szerint Donald Trump bejelentést tesz magyar idő szerint nyolc órakor – írja az Origo.

Trump akár szankciókat is bejelenthet
Trump akár szankciókat is bejelenthet (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A találgatások pedig már el is indultak a bejelentés okát illetően. 

A sajtó egy része szerint az amerikai elnök az orosz–ukrán háború kapcsán fog bejelenteni valamit. Ez akár szankciókat is jelenthet, miután nemrég az amerikai pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormányzat kész lépéseket tenni. 

Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég Alaszkában találkozott, ahol állítólag előremutató megbeszéléseket folytattak. Az amerikai kormányzat azonban most úgy látja, hogy Putyin nem tartotta be a szavát, hiszen fokozta a támadásokat Ukrajnában. 

Így viszont nem kizárt, hogy az amerikai elnök Oroszország elleni szankciókat fog bejelenteni.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

