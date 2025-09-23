Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

mtvaEBESZCsászár Attila

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Az EBESZ és más nemzetközi szervezetek vizsgálják a Tisza Párt rendezvényén történt súlyos incidenst, amelynek során Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették – tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap sajtó- és marketingirodája kedden az MTI-t. Az MTVA kiáll munkatársai biztonsága mellett és a sajtó elleni erőszak ellen.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 09. 23. 19:13
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Az MTVA közleménye szerint a Tisza Párt szimpatizánsai a szeptember 7-i kötcsei rendezvényen Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak. A közmédia a munkatársainak biztonsága és a közszolgálati tájékoztatás szabadságának védelmében a hatóságokhoz fordult, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását – írták.

Nemzetközi vizsgálat indult az MTVA riportere elleni incidens ügyében (Illusztráció, forrás: AFP)
Nemzetközi vizsgálat indult az MTVA riportere elleni incidens ügyében. Forrás: AFP

A közlemény szerint az MTVA a rendőrségi feljelentés mellett hivatalos levélben tájékoztatta az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) és az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete), valamint más nemzetközi szervezetek képviselőit az ügyről.

Jan Braathu, az EBESZ médiaszabadságért felelős képviselője válaszlevelében megerősítette: a szervezet kivizsgálja a történteket, az eredményekről pedig tájékoztatást küld. 

Ezzel párhuzamosan a magyar hatóságok is azonnali intézkedéseket tettek: tanúként kihallgatta a rendőrség Császár Attilát, és az MTVA, valamint a Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő által tett feljelentést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyesítette a csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával – ismertették.

A közmédia a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel kiáll munkatársai biztonsága mellett, és határozott álláspontja szerint a sajtó elleni erőszak nem maradhat következmények nélkül sem hazai, sem nemzetközi szinten – olvasható a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)

