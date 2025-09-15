Ismét a magyaroknak lett igazuk, Németország titokban a tálibokkal egyeztet

Az Alexander Dobrindt vezette szövetségi belügyminisztérium újabb afganisztáni kitoloncolásokat készít elő. A Bild információi szerint Németország szakítani kíván eddigi migrációs politikájával – írja az Origo.

Németország bekeményít a migráció tekintetében

(Fotó: MUSTAFA NOORI / Middle East Images)

A tervek szerint a kitoloncolásokat már nem kizárólag charterrepülőgépekkel fogják végrehajtani – ehelyett menetrend szerinti járatokkal szállítják majd haza az afgán állampolgárokat.

Ennek okán egyébként a portál beszámolója szerint titkos tárgyalások is történtek az ország tálib vezetésével.

Szeptember elején a szövetségi belügyminisztérium német küldöttsége Katarban találkozott az afgánokkal, hogy rendszeres kitoloncolási mechanizmust hozzon létre.