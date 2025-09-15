Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Németországmigrációafganisztán

Ismét a magyaroknak lett igazuk, Németország titokban a tálibokkal egyeztet

A német kormányzat egy kitoloncolási megállapodást készít elő a tálibokkal. A lépés gyökeres fordulatot jelenthet Németország migrációs politikájában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 8:32
Fotó: MUHAMMAD BALABULUKI Forrás: Middle East Images
Az Alexander Dobrindt vezette szövetségi belügyminisztérium újabb afganisztáni kitoloncolásokat készít elő. A Bild információi szerint Németország szakítani kíván eddigi migrációs politikájával – írja az Origo.

Németország bekeményít a migráció tekintetében
Németország bekeményít a migráció tekintetében 
(Fotó: MUSTAFA NOORI / Middle East Images)

A tervek szerint a kitoloncolásokat már nem kizárólag charterrepülőgépekkel fogják végrehajtani – ehelyett menetrend szerinti járatokkal szállítják majd haza az afgán állampolgárokat.

Ennek okán egyébként a portál beszámolója szerint titkos tárgyalások is történtek az ország tálib vezetésével. 

Szeptember elején a szövetségi belügyminisztérium német küldöttsége Katarban találkozott az afgánokkal, hogy rendszeres kitoloncolási mechanizmust hozzon létre. 

Amióta az iszlamista tálibok 2021 nyarán hatalomra kerültek, mindössze két kitoloncolási járat indult Németországból Afganisztánba. 2024 őszén 28 afgán súlyos bűnözőt, 2025 júliusában pedig 81-et toloncoltak ki. Összehasonlításképpen, 2015 és 2024 között a német rendőrség 108 409 súlyos bűncselekményt regisztrált , amelyekben legalább egy afgán gyanúsított volt.

A kormány ezért jelentős szükségét látja a tartózkodási engedély nélküli bűnöző afgán állampolgárok kitoloncolásának. 

Mint arról a lapunk korábban beszámolt, Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben felidézte a tíz évvel ezelőtt kezdődött migrációs válság tanulságait. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: míg Brüsszel ma is a bevándorlás kezeléséről, Magyarország pedig a megállításáról beszél, addig Nyugat-Európában robbantások, utcai támadások és migránsbandák keserítik az emberek életét. Magyarország ezzel szemben mára Európa egyik legbiztonságosabb országa lett, köszönhetően a déli határzárnak és annak, hogy „csak az léphet magyar földre, akinek mi megengedjük”.

A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!

– tette hozzá a kormányfő.

Borítókép: Afgán menekültek (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

