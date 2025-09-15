Orbán Viktor: A magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya

Tíz év. Egy évtized – ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök emlékeztetett: Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.

Mi történt tíz év alatt? Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat. Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett.

Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla.