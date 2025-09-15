Orbán Viktor: A magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya

Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben felidézte a tíz évvel ezelőtt kezdődött migrációs válság tanulságait. A miniszterelnök hangsúlyozta: míg Brüsszel ma is a bevándorlás kezeléséről, Magyarország pedig a megállításáról beszél, addig Nyugat-Európában robbantások, utcai támadások és migránsbandák keserítik az emberek életét. Magyarország ezzel szemben mára Európa egyik legbiztonságosabb országa lett, köszönhetően a déli határzárnak és annak, hogy „csak az léphet magyar földre, akinek mi megengedjük”.

2025. 09. 15. 7:41
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Tíz év. Egy évtized – ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. 

Orbán Viktor: Tíz év. Egy évtized – ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A miniszterelnök emlékeztetett: Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.

Mi történt tíz év alatt? Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat. Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. 

Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla.

Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi...

Egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel. A brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik. Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap. 

Vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak. A Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot. Ezt nyíltan be is vallják. Szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak. Akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot. 

Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!

– zárta szavait.

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

