Már évtizedekkel ezelőtt figyelmeztettek a bevándorlás veszélyeire

A bevándorlás nem 2015-ben kezdődött Európában. Az alábbiakban áttekintjük, mikor vált a kontinens kibocsátóból befogadóvá, illetve mikor vált először problémává a migráció.

2025. 09. 21. 6:22
Illusztráció
Európa a XIX. század második felében, sőt a XX. század elején is migráció szempontjából kibocsátó volt. Az Egyesült Államokban zajló gazdasági fejlődés óriási kivándorlási hullámokat generált.

Már évtizedekkel ezelőtt figyelmeztettek a migráció veszélyeire (Illusztráció)
Már évtizedekkel ezelőtt figyelmeztettek a migráció veszélyeire (Illusztráció)

A második világháború utáni munkaerőhiány miatt lett a kontinens kibocsájtóból befogadó

– mondta el lapunknak Soós Eszter Petronella politológus, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa.

A második világháború után, a negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején drámai mértékű népességmozgások zajlottak Európában, részben kényszerből, például a németek kitelepítése miatt Lengyelországból, Csehországból, Magyarországról.

Újjáépítés és munkaerőhiány

Az ötvenes évek közepére ez a folyamat lelassult, az innentől 1973-ig terjedő időszakban a háború utáni újjáépítés óriási gazdasági növekedést jelentett, ehhez viszont munkaerőre is szükség volt. Különösen Németország, Franciaország és Nagy-Britannia szembesült a munkaerőhiánnyal, ennek megoldására pedig először más európai országok, például Olaszország, Portugália és Spanyolország  felé fordultak.

Csakhogy ezekben az országokban is szükség lett a dolgos kezekre, így a németek, a franciák és a britek kénytelenek voltak más megoldás után nézni. Az utóbbi két ország elsősorban a korábbi gyarmatbirodalmából vonzott munkavállalókat, Franciaország Észak-Afrikából, Nagy-Britannia pedig a karibi térségből és az indiai szubkontinensről. Mivel Németországnak nem volt kiterjedt gyarmatbirodalma, olyan országokból hívott munkásokat, mint Jugoszlávia és Törökország.

Ekkoriban ezek az emberek, az úgynevezett vendégmunkások jellemzően határozott időre, egy-hároméves szerződésekkel érkeztek, és az érintett kormányok úgy kalkuláltak, hogy az időtartam lejárta után hazatérnek. Szakképzettséget nem igénylő pozíciókban dolgoztak és a gyárak, illetve építkezések közelében munkásszállókon laktak. Egészségügyi ellátásban részesültek, de a politikai és polgári jogoktól távol tartották őket. A szakszervezetekhez csatlakozhattak, azonban egyes országokban, például Franciaországban ezekben tisztséget nem tölthettek be.

Csakhogy az ebből a rendszerből adódó fluktuáció az új munkások betanítása miatt költséges volt a munkáltatóknak, így igyekeztek megtartani a „bevált” vendégmunkásokat, akik egy idő után már jobb körülmények között éltek, gyökeret eresztettek a befogadó államban, magukkal hozták a családjukat, vagy épp a befogadó országban alapítottak családot.

Az 1973-ig tartó időszakban összesen mintegy tízmillióan érkeztek Európába. Vagyis nagyjából egy Magyarországnyi ember, de a szám annak fényében is drámai, hogy 1914 és 1949 között négymilliós kivándorlás volt Európa mérlege.

A vendégmunkás rendszer összeomlása

Az olajárrobbanás és az azt követő gazdasági válság következtében ez a rendszer összeomlott. A vendégmunkások előtt gyakorlatilag bezárult az európai országok kapuja, sőt, a kormányok azt szerették volna, ha a már ott lévők is hazatérnek. Csakhogy egy demokratikus ország nem toloncolhatott ki erőszakkal ilyen embertömeget, azok pedig, akik az elmúlt időszakban már felépítették az életüket a fogadó országban, nem akartak hazatérni. Bár a kormányok további vendégmunkásokat nem fogadtak, a már ott lévőknek engedélyezték a családegyesítést.

A migrációval kapcsolatos problémák megjelenésének ideje országonként eltérő.

Általánosságban a hetvenes években már voltak dilemmák az olajválság és a gazdaság nehézségei miatt, de a francia kulturális viták (például a fejkendő ügyek) azért inkább a nyolcvanas évekre datálódnak

– mutatott rá Soós Eszter Petronella.

Eközben a migráció célországainak köre is bővült, Olaszország, sőt az Európai Közösséghez való csatlakozás után Görögország, Portugália és Spanyolország is vonzóvá vált.

A nyolcvanas évek közepétől az ezredfordulóig terjedő időszak a politikai változások időszaka volt Európában. Sokan, akik korábban vendégmunkásként érkeztek volna, egyre inkább menedékkérőként igyekeztek bejutni a kontinensre, már 1980-ban 108 ezer török állampolgár adott be menedékkérelmet Németországban.

1989 és 1998 között az Európai Közösség országaiban négymillió menedékkérelmet adtak be, azonban ezek 43 százaléka más európai országokból érkező személyektől származott. Az ázsiai menedékkérők aránya 35 százalék volt, az afrikaiaké pedig mindössze 19 százalék.

Mivel az érintett kormányok elkezdtek szigorítani, ezzel párhuzamosan megemelkedett az illegálisan érkezők száma is. Közülük voltak, akik egyénileg vágtak neki az útnak, mások azonban embercsempészek segítségét vették igénybe.

Migráció az ezredfordulón

Hogy hányan érkezhettek ebben az időszakban illegálisan, azt nehéz számszerűsíteni. Azonban valamennyi viszonyítási alapot adnak azok az úgynevezett amnesztiaprogramok, amelyekkel egyes országok állampolgárságot adtak a bizonyos feltételeknek megfelelő illegális migránsoknak. Olaszországban 1998-ban egy ilyen programra 350 ezer jelentkezőt regisztráltak.

Ez a mennyiségű ember megegyezik az ország nyolcadik legnagyobb városának, Firenzének mai lakosságszámával.

Spanyolországban egy 2000-ben meghirdetett hasonló program 245 ezer embert érintett. A szakemberek szerint a dél-európai országokban már ekkor is nagyobb volt az illegális migránsok száma, sokan tranzitországoknak tekintették őket a nyugat-európai országok felé.

Az ezredfordulón az Európában élő külföldön születettek 47 százaléka más európai országból származott, 27 százalék Afrikából, 10 százalék az amerikai kontinensről, 14 százalék pedig Ázsiából érkezett. Ezek azonban összesített adatok, országonként meglehetősen nagyon voltak a különbségek. Gyarmati múltjukból adódóan Franciaországban 32 százalék volt az Algériából és Marokkóból származók aránya, Hollandiában az Indonéziából és Suriname-ból érkezők 26 százalékot képviseltek, Nagy-Britanniában az indiai szubkontinensen születettek adták a külföldiek 20 százalékát, Portugáliában pedig a külföldön születettek csaknem fele, 49 százaléka Angolából és Mozambikból érkezett.

Az ezredfordulón már sok helyütt a családegyesítés vált a bevándorlás legfőbb forrásává. 1999-ben Dániában például az egy évnél hosszabb időre kiadott letelepedési engedélyek 66 százalékát ilyen célból adták ki. A munkavállalási célú migráció, valamint a menedékkérők és menekültek jóval kisebb arányt képviseltek.

A tudósok már ekkoriban látták, hogy mindez hova vezet.

A tanulság egyértelmű: a munkaerő-migráció csupán egy komplex migrációs folyamat első szakasza, amely szinte elkerülhetetlenül állandó letelepedéshez vezet. Egy demokratikus állam számára, amely nem alkalmazhat brutális tömeges kiutasítási intézkedéseket, ez a folyamat visszafordíthatatlan. Más szavakkal: ne kezdjünk el tömegesen külföldi munkaerőt toborozni, ha nem vagyunk hajlandók felkészülni az állandó letelepedés következményeire

– írta egy 1990-es (!) tanulmányában Stephen Castles ausztrál szociológus, a migráció témájának úttörő kutatója.

Borítókép: Illusztráció

