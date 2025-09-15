Orbán Viktormigrációhatárdöntés

Orbán Viktor tíz éve állította meg a migrációs cunamit

Történelmi jelentőségű döntést hozott tíz évvel ezelőtt Magyarország, amikor bejelentette a déli határ lezárását. Orbán Viktor lépéséért akkor hazai és nemzetközi támadások özöne zúdult a magyar kormányfőre, mára azonban mindenki számára egyértelmű: ez a döntés mentette meg Magyarországot az illegális bevándorlás okozta káosztól.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15.
Forrás: Facebook / Orbán Viktor
Orbán Viktor döntésére Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán emlékeztetett.

Orbán Viktor
Deák Dániel (Fotó: XXI. Század Intézet)

Történelmi döntés, amiért támadták, de megmentette Magyarországot. Orbán Viktor tíz éve ezen a napon jelentette be a déli határ lezárását, megállítva ezzel az illegális bevándorlást!

Brüsszel támadta, a magyar emberek támogatták

2015 őszén soha nem látott migrációs válság alakult ki Európában. Százezrek indultak meg a balkáni útvonalon, a magyar határkerítés felépítését pedig akkor az uniós vezetők és számos nyugati politikus élesen bírálta.

A magyar kormány azonban kitartott, és a magyar emberek túlnyomó többsége is támogatta a szigorú intézkedést. A történelem bebizonyította: Orbán Viktor döntése helyes volt. Azóta több uniós ország is hasonló határvédelmi intézkedéseket vezetett be.

Magyarország biztonságban maradt

Az elmúlt tíz év tapasztalatai világosan megmutatták, hogy a határzár nélkül Magyarországot is elárasztotta volna az illegális migránsok tömege, nőtt volna a terrorfenyegetés, és sokkal súlyosabb közbiztonsági problémákkal kellett volna szembenézni.

Deák Dániel hangsúlyozta: 

Ha nem létezne határkerítés, Magyarország nem lenne biztonságban. Orbán Viktor viszont a magyar emberek érdekeit helyezte előtérbe.

A kerítés, a határvédelem és a szigorú szabályozás nemcsak Magyarországot, hanem egész Európa biztonságát erősítette.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap

