Orbán Viktor tíz éve állította meg a migrációs cunamit

Brüsszel támadta, a magyar emberek támogatták

2015 őszén soha nem látott migrációs válság alakult ki Európában. Százezrek indultak meg a balkáni útvonalon, a magyar határkerítés felépítését pedig akkor az uniós vezetők és számos nyugati politikus élesen bírálta.

A magyar kormány azonban kitartott, és a magyar emberek túlnyomó többsége is támogatta a szigorú intézkedést. A történelem bebizonyította: Orbán Viktor döntése helyes volt. Azóta több uniós ország is hasonló határvédelmi intézkedéseket vezetett be.

Magyarország biztonságban maradt

Az elmúlt tíz év tapasztalatai világosan megmutatták, hogy a határzár nélkül Magyarországot is elárasztotta volna az illegális migránsok tömege, nőtt volna a terrorfenyegetés, és sokkal súlyosabb közbiztonsági problémákkal kellett volna szembenézni.

Deák Dániel hangsúlyozta:

Ha nem létezne határkerítés, Magyarország nem lenne biztonságban. Orbán Viktor viszont a magyar emberek érdekeit helyezte előtérbe.

A kerítés, a határvédelem és a szigorú szabályozás nemcsak Magyarországot, hanem egész Európa biztonságát erősítette.